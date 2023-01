GenKOre anuncia su colaboración con una empresa estadounidense en una terapia de edición del genoma in vivo

SEÚL, Corea del Sur, 25 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- GenKOre, Inc, una empresa de biotecnología con sede en Corea con herramientas CRISPR-Cas hipercompactas, anunció que ha iniciado una colaboración estratégica de investigación con una empresa biofarmacéutica con sede en EE.UU. para el desarrollo de terapias de edición del genoma in vivo. Esta colaboración utilizará la plataforma CRISPR-Cas propiedad de GenKOre, TaRGET (tecnología de edición del genoma basada en ARN con nucleasas diminutas). La plataforma TaRGET se distingue de la tecnología de edición del genoma más popular, CRISPR-Cas9, en que todo el módulo de edición puede suministrarse con un único vector AAV. Basándose en su plataforma TaRGET, GenKOre ha desarrollado diferentes modalidades de herramientas de edición, como TaRGET-CUT, TaRGET-Adenine Base Editing (ABE), TaRGET-AI (sistema de activación e inhibición de genes) y TaRGET-FREE (Gene knock-in).

"Esta colaboración refleja la fuerza y la posible utilidad de la plataforma TaRGET en la aplicación de la terapia de edición del genoma in vivo", declaró Yong-Sam Kim, director general de GenKOre. "Esta colaboración no solo brindará la oportunidad de validar la aplicabilidad de la plataforma TaRGET a la terapia in vivo, sino que también ampliaremos la utilidad de nuestras tecnologías a un espectro más amplio de enfermedades raras". La colaboración se basó en el interés mutuo por ofrecer terapias transformadoras a pacientes con enfermedades raras.

En virtud de los términos del acuerdo, GenKOre recibirá hasta USD 300 millones, entre los que se incluyen un pago inicial, tasas de ejercicio de opciones y pagos parciales tras el logro exitoso de hitos comerciales y de I+D en dos objetivos de enfermedad in vivo. Además, GenKOre recibirá financiamiento para investigación y regalías escalonadas de hasta un porcentaje de dos dígitos de las ventas netas.

