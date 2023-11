Genome s'associe à Gamingtec pour améliorer les services financiers de l'iGaming

VILNIUS, Lituanie, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Genome (UAB Maneuver LT), une institution de monnaie électronique basée en Lituanie, a annoncé son intégration à Gamingtec , un fournisseur de solutions logicielles B2B dans le secteur de l'iGaming

Les entreprises d'iGaming peuvent désormais accéder à une gamme complète de services financiers de Genome via l'interface de Gamingtec. L'intégration technique permet aux clients de Gamingtec de gagner du temps, car ils n'ont pas besoin de chercher une autre solution financière. Suite à leur demande, Genome sera connecté à leur compte avec l'aide de l'API de Gamingtec.

« Nous nous engageons à offrir au secteur des services financiers d'iGaming des solutions sur mesure. Notre intégration avec des plateformes comme Gamingtec souligne notre engagement à rationaliser les opérations financières et à donner aux entreprises les moyens d'avoir une croissance durable », a déclaré le PDG de Genome, Daumantas Barauskas.

Il a expliqué pourquoi l'intégration est avantageuse pour les entreprises d'iGaming, en mettant en exergue 5 points clés.

1.Les entreprises d'iGaming peuvent améliorer leur efficacité opérationnelle en gérant leurs finances sur une seule plateforme.

2.Les entreprises améliorent leur sécurité et leur réputation grâce à des outils de sécurité avancés.

3.Les virements instantanés SEPA seront bientôt opérationnels, ce qui permettra des paiements rapides tous les jours de la semaine.

4.Les services de Genome peuvent être adaptés spécifiquement aux besoins concrets d'une entreprise.

5.L'utilisation d'une plateforme consolidée de services financiers peut réduire considérablement les coûts pour les entreprises, améliorant ainsi leurs résultats.

« L'intégration avec Genome renforce considérablement notre plateforme de casino en offrant une gamme plus large de services financiers. Cette expansion fait de Gamingtec une option encore plus attrayante et compétitive pour les entreprises d'iGaming à la recherche de solutions financières complètes », a conclu Anastasiia Dylevska, responsable des produits de Gamingtec.

À propos de Genome

Genome est un organisme de monnaie électronique agréé et supervisé par la Banque de Lituanie, rendant l'ouverture de comptes en ligne rapide, simple et sécurisée. Chez Genome, il est possible d'avoir des comptes en plusieurs devises (EUR, USD et GBP), de commander des cartes Visa virtuelles et physiques, d'échanger des devises, d'effectuer des transferts d'argent, des transferts par lots, etc.

À propos de Gamingtec

Gamingtec est un acteur de premier plan dans le secteur de l'iGaming en offrant une suite polyvalente de solutions pour les entreprises de jeux d'argent en ligne. Forte d'une connaissance approfondie du secteur et d'une technologie de pointe, Gamingtec est un partenaire de confiance pour les opérateurs et les entrepreneurs qui établissent et étendent leurs plateformes de jeux. Sa plateforme personnalisable permet aux clients de gérer des sites de casinos en ligne et de paris sportifs tout en fournissant des services essentiels tels que le traitement des paiements, le support client et les outils de marketing.