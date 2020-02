GeoScienceWorlds Lithosphere wechselt zu Phenom, ein von Hindawi entwickeltes offenes System

Die Migration von Lithosphere zu Phenom unterstützt den offenen Zugang und die offene Wissenschaft in dieser Forschungsgemeinschaft.

LONDON, 10. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Lithosphere, die neu aufgelegte Open-Access-Zeitschrift für die Geoforschungs-Community, läuft ab sofort auf Hindawis wissenschaftlicher Open-Source-Infrastrukturplattform Phenom. Der Vertrag zwischen GeoScienceWorld (GSW) und Hindawi wurde Ende 2019 besiegelt. Beiträge für Lithosphere können seit dem 13. Januar 2020 eingereicht werden.

GSW hat Lithosphere im September 2019 von der Geological Society of America erworben. Die Migration zu Phenom unterstützt den offenen Zugang und die offene Wissenschaft in dieser Forschungsgemeinschaft. Als Bündnis zwischen GSW und führenden gemeinnützigen Gesellschaften – darunter die American Association of Petroleum Geologists, The Geological Society of America, The Geological Society of London, Mineralogical Society of America, SEMP Society for Sedimentary Geology, Society of Exploration Geophysicists und Society of Economic Geologists – stellt die Zeitschrift eine einzigartige Publikationsplattform für Autoren in der Geoforschungs-Community bereit.

Phenom vereint Hindawis neues modulares Publikationssystem auf Grundlage von Cokos Open-Source-Framework PubSweet mit Hindawi-eigenen Open-Access-Publikationsdiensten, um Partner, Autoren, Redakteure und Leser zu unterstützen. Von Manuskripteinreichung bis Publikation – derzeit werden fünf von Hindawis Fachzeitschriften auf Phenom gehostet. Die restlichen Zeitschriften sollen Anfang Februar 2020 migriert werden. Publikationen von Wiley und AAAS werden genau wie Lithosphere noch 2020 zu Phenom wechseln.

Hinter dem Phenom-Leistungsangebot steht Hindawis erfahrenes und kompetentes Team, das sich gemeinsam mit Redaktionsleiterin Ruth King und dem externen akademischen Redaktionsteam um Vorauswahl und Publikationsrichtlinien kümmern wird. Die Produktionsabteilung wickelt den Workflow der akzeptierten Beiträge bis zur Publikation ab.

Richard Bennett, Chief Commercial Officer bei Hindawi, sagt: „Wir setzen uns für eine offene Publikationsinfrastruktur ein und sind stolz auf den Erfolg von Phenom in so kurzer Zeit. Die Migration einer externen Fachzeitschrift auf unser System nur wenige Monate, nachdem wir seine Eignung für unser eigenes Verlagswesen bewiesen haben, ist ein fantastischer Erfolg. Die Kollaboration mit GeoScienceWorld und seinen Partnern ist sehr spannend und wir freuen uns darauf, diese Community und ihre Streben nach offener Wissenschaft zu unterstützen."

Ruth King, Redaktionsleiterin von Lithosphere, ergänzt: „Die Partnerschaft mit Hindawi und das Phenom-System passen perfekt zu Lithosphere. Ein frisches und intuitives System mit den fortschrittlichsten Technologien, das die Forschungsarbeit erleichtert und auf offene Wissenschaft und einen qualitätsfokussierten Redaktionsprozess ausgelegt ist, bietet die idealen Voraussetzungen, damit Lithosphere die Publikationsanforderungen der Community bestmöglich erfüllen kann."

Informationen zu Hindawi

Hindawi Limited ist einer der weltweit größten Open-Access-Verlage mit einem umfangreichen Portfolio an akademischen Forschungspublikationen, die alle Bereiche der Wissenschaft und Medizin abdecken. Jede Peer-Review-Zeitschrift wurde in Zusammenarbeit mit akademischen Forschern in der Rolle des Redakteurs genau für die jeweilige Zielgruppe entwickelt.

Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, die offene Forschung zu unterstützen. Der Forscher steht grundsätzlich im Mittelpunkt unseres Handelns. Gemeinsam mit anderen Verlagen, Institutionen und Organisationen wollen wir ein offeneres wissenschaftliches Ökosystem aufbauen, indem wir in die Entwicklung einer Open-Source-Infrastruktur für das Verlagswesen investieren.

Weitere Informationen zu Hindawi Limited finden Sie unter hindawi.com. Folgen Sie uns auf Twitter, um stets über die neuesten Entwicklungen informiert zu bleiben.

Informationen zu GeoScienceWorld

GeoScienceWorld (GSW) ist eine gemeinnützige kollaborative und umfassende Ressource für Forschung und Kommunikation in der Geoforschung. GSW kooperiert mit Gesellschaften, Institutionen und Forschern auf der ganzen Welt und bietet zentralen Zugang zu 46 akademischen Zeitschriften, mehr als 2.120 E-Books und über 4 Millionen GeoRef-Einträgen mit spezialisierten und kartenbasierten Suchfunktionen und Links zu kuratierten geowissenschaftlichen Forschungsergebnissen im ganzen Internet. Über ihr Society Services Program bietet GSW darüber hinaus eine kosteneffektive Hosting-Plattform für die Sites unabhängiger Gesellschaften, die wie ihre Autoren und Mitglieder von einer skalierbaren und effizienten globalen Präsenz profitieren. Seit 2005 hat GSW mehr als 38 Mio. $ an zugehörige Gesellschaften zurückgegeben, damit diese ihre wissenschaftlichen Missionen realisieren können.

Weitere Informationen zu GeoScienceWorld finden Sie unter https://pubs.geoscienceworld.org/.

