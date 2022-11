Geotab décroche la Médaille de bronze d'EcoVadis en matière de durabilité

D'après EcoVadis, la déclaration des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de Geotab est l'un de ses points forts en matière d'environnement.

PARIS, le 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Geotab , numéro un mondial de l'IoT et du transport connecté et premier fournisseur mondial de télématique commerciale, a reçu la médaille de bronze d' EcoVadis , en reconnaissance de ses changements environnementaux et sociaux positifs dans l'ensemble des activités de l'entreprise. La notation par EcoVadis, le plus grand fournisseur reconnu d'évaluations RSE du monde, renforce l'engagement de Geotab en faveur de cette dernière.

Signataire de The Climate Pledge , Geotab a connu une année riche en événements marquants : elle a récemment annoncé qu'elle avait réduit ses émissions de carbone dans son rapport sur les émissions de gaz à effet de serre , que ses objectifs de réduction des émissions de carbone avaient été validés et approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi) et qu'elle avait remporté le prix Google Cloud Customer pour la durabilité , à la suite de son rapport sur la durabilité de 2021 .

Les points forts de Geotab en matière de performance environnementale, tels que notés sur la fiche d'évaluation d'EcoVadis, sont les suivants :

Le reporting sur les émissions des Scopes 1, 2 et 3.

Politiques environnementales sur les déchets, la consommation d'énergie et les gaz à effet de serre.

Mesures de réutilisation ou de recyclage des déchets

Achat d'énergies renouvelables

Formation des employés à la réduction des déchets

Engagements envers l'initiative Science Based Targets et la We Mean Business Coalition .

Le fiche d'évaluation a également reconnu les politiques de Geotab en matière d'approvisionnement durable et ses bonnes performances en matière de travail, de droits de l'homme et d'éthique.

"Chez Geotab, nous fournissons des données pour aider les entreprises à accélérer leur démarche de développement durable, et nous agissons également en conséquence. Cette médaille de bronze d'EcoVadis montre que Geotab s'efforce d'améliorer l'impact environnemental, social et éthique de ses activités", a déclaré François Denis, Directeur général France de Geotab. "Les données sont essentielles pour atteindre ses objectifs de développement durable. Sans l'intelligence des données, il est difficile de comprendre la voie à suivre, notamment les actions qui auront le plus grand impact pour les organisations et la société."

La méthodologie EcoVadis note les entreprises sur 21 critères de durabilité à travers quatre thèmes : Environnement, Travail et droits de l'homme, Éthique et Approvisionnement durable, fournissant un repère de performance qui peut être utilisé pour suivre l'amélioration dans le temps. De même, Geotab fournit une suite complète de solutions de flotte durable pour permettre aux entreprises d'évaluer et de gérer l'impact environnemental de leurs opérations à chaque étape de leur parcours de réduction des émissions, comme l' EVSA (audit d'électrification) , le tableau de bord Green Fleet , les rapports sur la consommation de carburant et la marche au ralenti, l'optimisation des itinéraires, Geotab Keyless .

Des données fiables sont essentielles pour comprendre, agir et intensifier les efforts en matière de durabilité. Geotab est convaincu que les entreprises ont un rôle important à jouer pour soutenir les efforts mondiaux de réduction des émissions de carbone et de lutte contre le changement climatique, l'une des plus grandes crises auxquelles le monde est confronté aujourd'hui. Grâce à l'intelligence des données, les entreprises, grandes et petites, peuvent comparer leurs résultats et mesurer leurs progrès vers la réalisation de leurs objectifs de durabilité.

Pour plus d'informations sur les initiatives et les objectifs de Geotab en matière de développement durable, veuillez consulter le site https://www.geotab.com/fr/a-propos/durabilité-en-entreprise/

