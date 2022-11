Geotab erhält Nachhaltigkeitseinstufung Bronze von EcoVadis

EcoVadis führt Emissionsbericht von Geotab als eine seiner Stärken im Umweltbereich an

AACHEN, 21. November 2022 /PRNewswire/ -- Geotab, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich IoT und vernetzter Transport, wurde von EcoVadis mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet. Damit wird der positive ökologische und soziale Wandel des Unternehmens gewürdigt. Die Bewertung von EcoVadis, dem weltgrößten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings, unterstreicht das Engagement von Geotab für Nachhaltigkeit.

Als Unterzeichner von The Climate Pledge war dieses Jahr ein Jahr der Meilensteine für Geotab. Das Unternehmen gab kürzlich in seinem ersten Emissionsbericht bekannt, dass es seine Treibhausgasemissionen gesenkt hat und, dass seine Ziele zur Reduzierung dieser Emissionen von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert und genehmigt wurden. Außerdem hat Geotab als Resultat des Nachhaltigkeitsberichts 2021 einen Google Cloud Customer Award für Nachhaltigkeit gewonnen.

Zu den Stärken von Geotab in Umweltfragen, die auf der EcoVadis-Scorecard vermerkt sind, gehören:

Berichterstattung über Scope 1, 2 und 3 Emissionen

Umwelt-Policy in Bezug auf Abfall, Energieverbrauch und Treibhausgas

Maßnahmen zur Wiederverwendung oder Wiederverwertung von Abfällen

Kauf von erneuerbaren Energien

Sensibilisierung der Mitarbeiter für Müllvermeidung

Verpflichtungen gegenüber Science Based Targets Initiative und We Mean Business Coalition

Die Scorecard würdigt auch Geotabs Richtlinien zur nachhaltigen Beschaffung und die guten Leistungen in den Bereichen Arbeits- und Menschenrechte sowie Ethik.

„Wir bei Geotab stellen Daten zur Verfügung, um Unternehmen auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu unterstützen, und wir gehen auch selbst diesen Weg. Die Bronze-Medaille von EcoVadis zeigt, dass Geotab daran arbeitet, die ökologischen, sozialen und ethischen Auswirkungen unserer Aktivitäten zu verbessern", sagt Klaus Böckers, Vice President, Nordics, Central Eastern Europe & Benelux bei Geotab. „Besonders im Flottenmanagement sind Daten der Schlüssel zu wichtigen Entscheidungen, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ohne Datengrundlage ist es schwierig, den Weg in die Zukunft zu verstehen, einschließlich der Maßnahmen, die die größten Auswirkungen für Unternehmen und die Gesellschaft haben werden."

Die EcoVadis-Methode bewertet Unternehmen nach 21 Nachhaltigkeitskriterien in vier Themenbereichen: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. So entsteht ein Leistungsmaßstab, mit dem sich Verbesserungen im Laufe der Zeit verfolgen lassen. In ähnlicher Weise bietet Geotab eine ganze Reihe von nachhaltigen Flottenlösungen an, die es Unternehmen ermöglichen, die Umweltauswirkungen ihres Betriebs in jeder Phase der Emissionsreduzierung zu bewerten und zu managen, wie zum Beispiel die Eignungsbeurteilung für Elektrofahrzeuge, das Green Fleet Dashboard, Berichte über Kraftstoffverbrauch und Leerlauf, optimierte Routenplanung und Geotab Keyless .

Zuverlässige Daten sind der Schlüssel zum Verständnis, zum Handeln und zur Skalierung der Bemühungen um Nachhaltigkeit. Geotab ist der festen Überzeugung, dass Unternehmen eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der globalen Bemühungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Bekämpfung des Klimawandels spielen, einer der größten Krisen, mit denen die Welt heute konfrontiert ist. Mit Hilfe von aussagekräftigen Daten können große und kleine Unternehmen ihre Ergebnisse vergleichen und ihre Fortschritte bezüglich ihrer Nachhaltigkeitsziele messen.

Weitere Informationen zu den globalen Nachhaltigkeitsinitiativen und -zielen von Geotab finden Sie unter: https://www.geotab.com/about/corporate-sustainability .

Über Geotab

Geotab fördert die Sicherheit durch die Verbindung von Nutzfahrzeugen mit dem Internet und die Bereitstellung webbasierter Analysen, um Kunden die Fuhrparkverwaltung zu erleichtern. Die offene Plattform und der Marketplace von Geotab mit Hunderten von Drittanbieter-Lösungen ermöglichen Unternehmen aller Größenordnungen die Zusammenführung ihrer Fahrzeug- und sonstigen Daten zur Automatisierung der Betriebsabläufe. Das fahrzeuginterne Gerät dient als IoT-Hub und stellt über IOX-Add-Ons zusätzliche Funktionen bereit. Geotab verarbeitet Milliarden von Datenpunkten pro Tag und setzt Datenanalysen sowie maschinelles Lernen ein, sodass Kunden die Produktivität steigern, den Fuhrparkbetrieb durch die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs optimieren, die Fahrersicherheit verbessern und stets die geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen einhalten können. Produkte von Geotab sind weltweit über autorisierte Geotab Fachhändler erhältlich. Besuchen Sie bitte www.geotab.com und folgen Sie uns unter @GEOTAB und auf LinkedIn, um mehr zu diesem Thema zu erfahren

