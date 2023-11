Geotab dépasse les 4 millions d'abonnements, profitant de la demande mondiale pour les véhicules connectés

Geotab profite d'une croissance remarquable, avec 1 million de nouveaux abonnements en seulement 15 mois.

Depuis que l'entreprise a atteint 3 millions d'abonnements en août dernier, les véhicules connectés à Geotab ont parcouru plus de 89 milliards de kilomètres ; environ 594 voyages vers le soleil

Le nombre de véhicules électriques (VE) connectés à Geotab a augmenté de plus de 50 % depuis août 2022, et plus de 70 % de la base d'abonnements de l'entreprise utilise au moins une des solutions de flotte durable de Geotab.

PARIS, 8 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Geotab® , numéro un mondial des solutions de transport connecté, annonce avoir dépassé les 4 millions d'abonnements dans le monde. Cette étape vient souligner la demande substantielle en matière d'intelligence des données, un catalyseur essentiel aux prises de décision qui participe à la transformation continue du secteur des transports. Les informations basées sur les données de Geotab ont joué un rôle clé dans l'amélioration des performances, de la sécurité et de la durabilité des flottes, pour les petites comme pour les grandes, y compris des entreprises du Fortune 500 ainsi que le secteur public.

Geotab Inc. Logo

Geotab possède une histoire riche de 23 ans et avait atteint les 3 millions d'abonnements en 2022. En un peu plus d'un an, l'entreprise a glané 1 million d'abonnements en 2023, ce qui reflète la demande croissante en intelligence des données pour soutenir la modernisation et la gestion des flottes. L'écosystème de Geotab, composé de plus de 700 partenaires et fait d'innovation continue et de collaboration avec les clients dans des domaines émergents tels que le développement de l'IA, ont permis de créer des opportunités de croissance.



« Il y a 23 ans, nous étions une entreprise de deux personnes opérant depuis le sous-sol de ma maison. Maintenant, en prenant un peu de recul sur notre incroyable parcours et la croissance remarquable de ces 15 derniers mois, il est clair que le potentiel que nous avons vu dans cette industrie il y a de nombreuses années était bel et bien réel", a déclaré Neil Cawse, PDG et fondateur de Geotab. Les flottes sont soumises à une grande pression pour améliorer leur rentabilité, réduire les émissions, prioriser la sécurité routière et trouver des solutions rentables. On ne peut bien gérer que ce que l'on mesure, c'est pourquoi les données et la technologie sont devenues aussi essentielles pour les entreprises que les véhicules qu'elles exploitent.

Depuis que nous avons atteint les 3 millions d'abonnements en août dernier, les véhicules connectés de Geotab ont parcouru plus de 89 milliards de kilomètres ; soit environ 594 voyages jusqu'au soleil. Si l'on cumule tous ces trajets, cela équivaut à des quantités massives de données. Grâce à cela, nous sommes en mesure de fournir des informations plus précises à nos clients. Nous les informons en amont lorsqu'un moteur risque de tomber en panne, ou encore sur la probabilité d'une collision. Nous intégrons l'IA générative pour réduire considérablement le temps nécessaire pour obtenir des informations. Grâce à ces innovations, nous prenons de meilleures décisions commerciales et obtenons de meilleurs résultats", ajoute Neil Cawse.



A propos de Geotab

Geotab, leader mondial des solutions de transport connecté, compte plus de 40 000 clients dans 165 pays qui bénéficient de solutions de télématique pour le suivi et la gestion de flotte. Nous sommes une entreprise pionnière qui, depuis plus de 20 ans, investit continuellement dans la recherche de données et l'innovation. Nous aidons nos partenaires et clients (Fortune 500 et les institutions publiques y compris) à transformer leurs flottes et leurs opérations. Geotab connecte plus de 4 millions de véhicules et traite plus de 55 milliards de points de données par jour, pour permettre à chaque client de prendre de meilleures décisions, d'optimiser la productivité, de renforcer la sécurité de sa flotte et d'atteindre ses objectifs de développement durable. La plateforme ouverte et la Marketplace de Geotab proposent des centaines de solutions tierces. Avec l'aide de nos équipes d'experts en IA et d'analystes de données à la pointe du secteur, Geotab libère la puissance des données et propose des solutions d'analyse prédictive en temps réel pour résoudre les défis d'aujourd'hui et de demain.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site , suivez-nous sur LinkedIn et abonnez-vous à notre blog .

Contact presse

Albane Pottier

[email protected]

+33(0) 6 89 11 54 45

Stanislas Grafiada

[email protected]

+33 6 69 12 89 70

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2269967/Geotab_Inc__Global_demand_for_connected_vehicle_data_grows_Geota.jpg