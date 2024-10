Geotab® dévoile de nouvelles solutions soutenant les objectifs de développement durable des flottes

Ces solutions apportent aux gestionnaires de flotte des informations basées sur les données pour réduire leurs coûts, améliorer leurs performances et faciliter la conformité aux réglementations européennes.

MILAN, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le secteur des transports contribue majoritairement aux émissions mondiales de gaz à effet de serre ; afin de répondre aux enjeux du changement climatique qui y sont liés, Geotab Inc. présente aujourd'hui lors de son évènement Mobility Connect à Milan, une suite complète de solutions basées sur les données pour aider les gestionnaires de flottes automobiles à relever le défi de la décarbonisation et de la réduction des coûts. Elles permettront également d'identifier les opportunités pour améliorer la performance, notamment grâce à un rapport sur les émissions de gaz à effet de serre certifié par la méthode de calcul TÜV Rheinland.

« Le changement climatique est un défi urgent et, chez Geotab, nous savons qu'il est impossible de gérer ce que nous ne pouvons pas mesurer. Les solutions de Geotab pour des flottes durables permettent aux gestionnaires de disposer de données précises pour suivre les émissions de CO2, la consommation de carburant, gérer la recharge des VE (véhicules électriques), générer des rapports, assurer le respect des réglementations, et fixer des objectifs » déclare Edward Kulperger, vice-président senior de Geotab pour l'Europe. « À mesure que l'industrie du transport et que les exigences évoluent, Geotab développe les outils et les solutions nécessaires à la bonne application des législations tout en soutenant la croissance des entreprises. »

Les solutions intégrées à la plateforme MyGeotab® présentées aujourd'hui sont les suivantes :

Geotab Sustainability Center - Optimisation de la consommation de carburant, d'énergies et de la performance

Le Geotab Sustainability Center apporte des informations précises aux utilisateurs et permet d'identifier les opportunités de réduction des émissions favorisant les économies de carburant et d'énergie et l'optimisation de la performance. Intégré à MyGeotab, le Sustainability Center permet aux gestionnaires de flottes de suivre les émissions liées à leurs activités, tout en évaluant les potentielles économies possibles, notamment en limitant la circulation au ralenti et grâce à l'électrification, au contrôle des rejets du pot d'échappement, des émissions de CO2 et de la consommation de carburant. Cette solution permet également d'identifier les opportunités de réduction d'émissions ainsi et d'explorer les options d'électrification.

Méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre certifiée par le TÜV - Encourager les rapports transparents et précis

Plus de 50 000 entreprises européennes et 10 000 entreprises internationales devront soumettre un rapport de développement durable, conformément au mandat européen CSRD. L'accès à des données précises et fiables est essentiel pour effectuer cette déclaration et respecter la réglementation.

Le rapport sur les émissions de gaz à effet de serre de Geotab apporte une méthode fiable de suivi des émissions GHG depuis les véhicules des flottes, en automatisant le calcul des émissions de dioxyde de carbone (CO2-eq). TÜV Rheinland a certifié la méthode de calcul du CO2 utilisée pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre Scope 1 des véhicules[1]. Grâce à la télématique, les entreprises peuvent obtenir des données précises, en temps quasi-réel, sur les émissions de leurs véhicules, évitant ainsi les incertitudes liées à la collecte manuelle des données et le risque d'erreur humaine.

Le rapport est conforme au cadre réglementaire du CSRD (ESRS E1-6). Pour simplifier le processus de mise en conformité, ces rapports peuvent être générés en s'alignant sur les cadres de reporting communs ESG tels que le CDP et l'initiative Science Based Targets (SBTi).

_____________________________________ 1 La certification couvre les émissions de gaz à effet de serre des véhicules liées à la combustion mobile, et non les fuites de liquide de refroidissement.

EVSA (Audit d'électrification) - Amélioration de l'outil d'électrification

L'adoption de véhicules électriques peut être une décision complexe pour les gestionnaires de flottes. La solution EVSA de Geotab aide les flottes à établir un audit de leur potentiel d'électrification en analysant précisément les impacts environnementaux et économiques, en se basant sur des données réelles. La dernière version de l'outil inclut la détection automatique du type de véhicule de remplacement, facilitant ainsi la sélection et la comparaison des modèles.

L'EVSA de Geotab crée un plan d'électrification de flotte personnalisé qui détermine la pertinence du remplacement des véhicules par des VE, en tenant compte des besoins de performance, de la préférence pour le modèle/la marque du véhicule, et de la disponibilité de la recharge. Cet outil innovant, récompensé par le prix Sustainability Product of the Year et le 2024 SEAL Business Sustainability Award, permet aux gestionnaires de flottes de prendre des décisions éclairées sur le potentiel d'électrification.

Gestion de la recharge - Pour des VE prêts à l'emploi

La multiplication des VE et l'impact positif de la décarbonisation nécessitent des outils de gestion de la recharge performants et des données de qualité. Grâce à la surveillance de l'état de charge des VE par Geotab, les gestionnaires de flottes peuvent obtenir une vue d'ensemble de la charge de leurs VE, avec une fonctionnalité d'alerte permettant de s'assurer qu'ils sont chargés et prêts à être utilisés en cas de besoin. L'optimisation de la recharge est essentielle pour améliorer l'utilisation des VE, réaliser des économies et profiter des avantages opérationnels de l'électrification.

Une récente enquête de Geotab sur les perspectives des flottes dans l'UE révèle qu'une grande partie des gestionnaires de flottes (44,5 %) pensent que leur entreprise atteindra les objectifs de réduction d'émission dans les temps ou même avant la date limite (31 %). Cependant, lors de l'adoption de la télématique, les données relatives aux émissions de CO2 étaient parmi les données les moins considérées par les personnes interrogées (29 %). Grâce à ces nouvelles solutions de développement durable, les flottes peuvent hiérarchiser leurs efforts de durabilité afin de s'assurer que leurs investissements et leur temps sont consacrés aux opérations qui auront le plus d'impact quant à la réalisation des objectifs.

En Europe, les flottes équipées de dispositifs télématiques embarqués (OEM) peuvent également tirer parti de solutions de durabilité performantes, grâce aux partenariats solides de Geotab avec un grand nombre de constructeurs automobiles de premier plan, avec récemment les véhicules de Volkswagen Group Info Services AG et ou encore Stellantis. Les données de ces dispositifs de télématique embarqués sont accessibles à partir de la plateforme MyGeotab.

Pour en savoir plus sur les solutions de Geotab pour le développement durable des flottes, consultez le site https://www.geotab.com/fleet-management-solutions/sustainability/.

