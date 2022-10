Geotab é nomeada pela terceira vez como o fornecedor global de telemática número um pela ABI Research

Empresa assume posição de liderança com mais de 3 milhões de veículos conectados e presença global em mais de 160 países

SÃO PAULO, 6 de Outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Como resultado do crescimento contínuo bem acima da média do setor, a Geotab Inc. ("Geotab"), líder global em IoT e transporte conectado, anuncia que, pela terceira vez, foi reconhecida como o fornecedor número um mundial de telemática comercial pela ABI Research , alcançando a posição com uma pontuação total de 86.

Geotab logo

A categoria de avaliação competitiva "Vendedores de Telemática Comercial Classificação Competitiva" da ABI Research, uma empresa global de inteligência tecnológica, destaca o papel crucial que a telemática comercial desempenha na melhoria da segurança, economia de custos e desempenho geral das frotas em todo o mundo. A estrutura de critérios comprovada e independente desenvolvida pela ABI Research foi utilizada para avaliar os 11 maiores e mais estratégicos fornecedores de acordo com duas categorias principais: inovação e implementação.

Por sua pontuação de inovação, a ABI Research identificou as capacidades dos veículos elétricos (EV) da Geotab, referindo seu suporte a mais de 250 marcas e modelos EV, seu conjunto completo de soluções sustentáveis e seu recente lançamento Centro de Conhecimento de Eletrificação da Frota . Além disso, a ABI Research também considerou a abordagem de plataforma aberta da Geotab, o Geotab Marketplace , GO9+ e o lançamento da nova unidade de negócios da Geotab, Sistemas Inteligentes de Transporte Geotab (ITS) , como colaboradores-chave. Para determinar a pontuação de implementação da Geotab, a ABI Research identificou o crescimento contínuo da Geotab, incluindo sua rede de parceiros, portfólio de soluções orientadas a dados e contagem de assinantes, que recentemente ultrapassou a marca de 3 milhões de veículos conectados.

"Pela terceira vez a Geotab aparece no topo e lidera na implementação", afirma Alex McQueen, analista de Pesquisa, Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos e Logística da ABI Research. "A Geotab manteve sua taxa média de crescimento líder da indústria e agora comanda a posição de liderança em telemática comercial global com mais de 3 milhões de veículos conectados".

"Estamos satisfeitos por sermos nomeados pela terceira vez o líder geral em telemática comercial", relata Neil Cawse, CEO e fundador da Geotab. "Há uma forte e crescente demanda por inteligência de dados segura e confiável por parte das organizações que buscam melhorar a eficiência e a segurança, atender às metas de sustentabilidade e cumprir os requisitos regulamentares. Nosso foco em inovação, investimento em pesquisa e desenvolvimento e compromisso em atender às necessidades em evolução de nossos clientes nos permite permanecer ágeis em um mercado em constante mudança".

A Geotab tem uma das maiores equipes de ciência de dados e inteligência artificial (IA) da indústria (mais de 140 profissionais de dados e IA na equipe). A companhia processa 100 mil pontos de dados por segundo e atende 41 mil clientes. A Geotab também oferece uma plataforma telemática proprietária (OEM) com vários parceiros de integração líderes da indústria e está expandindo rapidamente sua lista de ofertas.

Para mais informações sobre o portfólio de soluções da Geotab, visite https://www.geotab.com.br/ .

Hannah Corrente

Geotab inc.

Manager, Strategic Communications & Public Affairs

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1915429/Geotab_Inc__Geotab_named_the_number_one_global_commercial_telema.jpg

FONTE Geotab Inc.

SOURCE Geotab Inc.