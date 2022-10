Geotab nominata per la terza volta primo fornitore di telematica per veicoli commerciali a livello mondiale da ABI Research

L'azienda assume una posizione di leadership nel mercato della telematica con oltre 3 milioni di veicoli connessi e una presenza globale in più di 160 Paesi

ROMA, 6 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- Come risultato della sua crescita costante ben al di sopra della media del settore, Geotab, leader globale nel settore dell'IoT e dei trasporti connessi, ha annunciato oggi di essere stata nominata per la terza volta a il primo fornitore di telematica per veicoli commerciali a livello mondiale da ABI Research, con un punteggio totale di 86.

Geotab logo

La valutazione competitiva Commercial Telematics Vendors Competitive Ranking di ABI Research, società di tech intelligence internazionale, evidenzia il ruolo fondamentale della telematica nel miglioramento della sicurezza e nell'ottimizzazione dei costi e delle prestazioni complessive delle flotte di tutto il mondo. Il sistema di valutazione indipendente sviluppato da ABI Research è stato utilizzato per valutare gli 11 fornitori più importanti e strategici in base a due categorie principali: innovazione e implementazione.

Per la valutazione relativa all'innovazione, ABI Research ha considerato le potenzialità di Geotab in materia di veicoli elettrici, facendo riferimento al supporto di oltre 250 modelli, alla sua suite completa di soluzioni sostenibili e al Fleet Electrification Knowledge Center, aggregatore di contenuti lanciato recentemente. Inoltre, ABI Research ha ritenuto determinanti in Geotab la sua piattaforma aperta, il Marketplace, il dispositivo GO9+ e il lancio della nuova business unit Geotab Intelligent Transportation Systems (ITS). Invece, per valutare la capacità di implementazione dell'azienda, ABI Research ha considerato la sua continua crescita, compreso l'ecosistema di partner, il portfolio di soluzioni data-driven e il numero di attivazioni, che ha recentemente superato i 3 milioni di veicoli connessi.

"Geotab si è distinta per avanguardia ed efficacia delle soluzioni per la terza volta", ha dichiarato Alex McQueen, Research Analyst, Supply Chain Management and Logistics di ABI Research. "Geotab ha mantenuto il suo tasso di crescita medio leader del settore e, con oltre 3 milioni di veicoli connessi, ora occupa la posizione di leader nella telematica per flotte commerciali nel mondo".

"Siamo lieti di essere stati nominati per la terza volta leader assoluti nella telematica per i veicoli commerciali", ha dichiarato Franco Viganò, Country Manager Italia e Director Strategic Channel Development di Geotab. "C'è una forte e crescente domanda di dati sicuri e affidabili da parte delle organizzazioni che sono alla ricerca di modalità per migliorare l'efficienza e la sicurezza delle proprie flotte, indirizzare gli obiettivi di sostenibilità e rispettare i requisiti normativi. Il nostro focus sull'innovazione, gli investimenti in ricerca e sviluppo e l'impegno a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti ci permettono di rimanere agili in un mercato incredibilmente dinamico."

Geotab può contare su oltre 140 professionisti all'interno dei team di data science e artificial intelligence, tra i più grandi del settore. Ogni giorno elabora oltre 100mila dati al secondo e supporta oltre 41.000 clienti. Geotab offre anche una piattaforma telematica OEM integrata con diversi partner leader del settore e continua ad ampliare rapidamente la propria offerta.

Per maggiori informazioni sul portfolio di soluzioni di Geotab, visitare il sito https://www.geotab.com/ it .

Geotab

Geotab si impegna a migliorare la sicurezza, a connettere i veicoli commerciali sul cloud e a fornire analisi basate sui dati per aiutare i clienti a gestire meglio le proprie flotte. La piattaforma aperta e il Marketplace di Geotab offrono centinaia di opzioni per soluzioni di terze parti e consentono a grandi e piccole aziende di automatizzare le operazioni grazie all'integrazione dei dati dei veicoli con altri asset di dati. Come hub IoT, il dispositivo nel veicolo fornisce funzionalità aggiuntive attraverso gli Add-On IOX. Tramite l'elaborazione di miliardi di punti dati al giorno, Geotab sfrutta l'analisi dei dati e il machine learning per aiutare i clienti a migliorare la produttività, ottimizzare le flotte attraverso la riduzione del consumo di carburante, aumentare la sicurezza dei conducenti e ottenere una conformità rigorosa alle modifiche normative. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.geotab.com/it e seguici su @GEOTAB e LinkedIn.

Geotab e il logo Geotab sono marchi o marchi registrati di Geotab Inc. e/o delle sue affiliate.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1915429/Geotab_Inc__Geotab_named_the_number_one_global_commercial_telema.jpg

SOURCE Geotab Inc.