Geotab intègre les véhicules Polestar dans son réseau télématique OEM

Les exploitants de flottes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région APAC peuvent désormais accéder aux données des véhicules Polestar directement dans MyGeotab, sans nécessiter de matériel supplémentaire.

LONDRES, Royaume-Uni, 5 mai 2026 /PRNewswire/ -- Geotab, leader mondial des solutions de gestion des véhicules et des actifs connectés, annonce aujourd'hui l'intégration des véhicules Polestar dans son réseau télématique OEM, offrant aux exploitants de flottes commerciales un accès fluide aux données Polestar dans MyGeotab dès le premier jour, sans nécessiter de matériel supplémentaire. L'intégration est disponible à l'échelle mondiale en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, et prend en charge tous les modèles Polestar.

Geotab x Polestar Geotab Logo

Développé en collaboration avec Geotab, entre autres fournisseurs de services télématiques, Polestar Fleet Telematics s'intègre directement dans MyGeotab. L'intégration de Geotab permet aux gestionnaires de flotte de gérer les véhicules Polestar, ainsi que toutes les autres marques et tous les autres modèles, sur une plateforme unique et unifiée, sans avoir à installer d'appareils supplémentaires.

Les données de véhicules connectés, là où elles comptent le plus

Grâce à Polestar Fleet Telematics, les exploitants de flotte bénéficient d'un accès en temps quasi réel à un ensemble complet de données (état de la batterie et de la charge des VE, localisation, informations sur les pneus, sécurité du véhicule, alertes d'entretien et données climatiques), qui transitent directement de l'architecture du véhicule connecté de Polestar vers MyGeotab, sans aucune installation physique requise.

Cette masse de données permet aux gestionnaires de flotte de passer d'une exploitation réactive à une exploitation proactive, en programmant la maintenance avant que les pannes ne surviennent, en optimisant la planification des charges dans les dépôts et en maintenant un contrôle du devoir de diligence sur l'ensemble de la flotte.

Soutenir la réalité des flottes mixtes en Europe

La télématique intégrée aux équipementiers élimine la nécessité d'installer des dispositifs après-vente dans les flottes mixtes, ce qui réduit les frais généraux logistiques et favorise la conformité avec les exigences des comités d'entreprise et du RGDP, une considération essentielle pour les exploitants de flottes européennes.

« Polestar Fleet Telematics associe la durabilité à l'intelligence, en s'intégrant parfaitement à Geotab pour fournir ces capacités directement dans les plateformes auxquelles les exploitants de flotte font confiance. La visibilité continue des données permet d'améliorer l'efficacité et l'information sur les opérations de la flotte, de la gestion quotidienne à la planification à long terme. En tirant parti de la connectivité intégrée des véhicules Polestar, les gestionnaires de flotte peuvent prendre des décisions plus intelligentes et basées sur des données, sans ajouter de matériel ni de complexité à leurs opérations », déclare Emma Knapp, responsable des grands comptes mondiaux chez Polestar.

Polestar rejoint un réseau télématique OEM qui couvre déjà plus de 80 % des principaux constructeurs automobiles mondiaux en termes de parts de marché des flottes, notamment BMW Group, Ford, Stellantis, Volkswagen Group et Volvo Cars. Pour les exploitants de flotte qui utilisent déjà MyGeotab, les véhicules Polestar peuvent être connectés et fournir des données sans matériel ni installation supplémentaire.

« La télématique intégrée aux OEM représente un changement dans la façon dont les données de la flotte atteignent la plateforme, et l'architecture de véhicule connecté de Polestar rend cette intégration particulièrement bien adaptée aux marchés qui envisagent sérieusement de passer aux véhicules électriques », déclare Christoph Ludewig, vice-président, OEM Global, chez Geotab. « Les exploitants qui gèrent des flottes mixtes de véhicules électriques et à combustion interne n'ont plus besoin d'outils ou de matériel distincts pour chaque type de véhicule. Les données Polestar sont directement intégrées dans MyGeotab avec tous les autres véhicules de la flotte, ce qui donne aux exploitants la visibilité consolidée dont ils ont besoin pour renforcer l'efficacité, soutenir le devoir de diligence et gérer leur transition vers les véhicules électriques en toute confiance. »

Disponibilité mondiale

L'intégration est disponible dès maintenant en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, pour tous les modèles Polestar. Les gestionnaires de flotte peuvent activer le service via le Geotab Marketplace ou en contactant leur représentant Geotab.

À propos de Polestar

Polestar (Nasdaq : PSNY) est la marque suédoise de voitures électriques haute performance qui met l'accent sur le design et l'innovation sans compromis, avec l'ambition d'accélérer la transition vers un avenir durable. Basée à Göteborg, en Suède, la société vend ses voitures dans 28 marchés en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

Polestar propose quatre modèles dans sa gamme : Polestar 2, Polestar 3, Polestar 4 et Polestar 5. Les modèles prévus comprennent le SUV compact Polestar 7 (qui sera lancé en 2028) et le roadster Polestar 6. Les véhicules Polestar sont actuellement fabriqués sur deux continents, l'Amérique du Nord et l'Asie. Polestar prévoit de diversifier sa présence industrielle, avec la production de Polestar 7 prévue en Europe.

Polestar a un engagement inébranlable en faveur de la durabilité et a établi une feuille de route ambitieuse pour atteindre ses objectifs en matière de climat : réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre par véhicule vendu d'ici à 2030 et devenir climatiquement neutre sur l'ensemble de sa chaîne de valeur d'ici à 2040. La stratégie globale de Polestar en matière de développement durable couvre les quatre domaines suivants : le climat, la transparence, la circularité et l'inclusion.

À propos de Geotab

Geotab est un leader mondial des solutions de gestion des véhicules et des actifs connectés, dont les sièges sont situés à Oakville, en Ontario, et à Atlanta, en Géorgie. Notre mission est de rendre le monde plus sûr, plus efficace et plus durable. Nous tirons parti de l'analyse des données avancées et de l'IA pour transformer les performances et les opérations des flottes, en réduisant les coûts et en favorisant l'efficacité. Soutenus par des scientifiques et des ingénieurs de haut niveau, nous servons environ 100 000 clients dans le monde entier et traitons quotidiennement 100 milliards de points de données provenant de plus de cinq millions d'abonnements de véhicules. Geotab reçoit la confiance des entreprises du Fortune 500, des flottes de taille moyenne et des plus grandes flottes du secteur public dans le monde, y compris le gouvernement fédéral américain. Engagés dans la sécurité des données et la protection de la vie privée, nous détenons les autorisations FIPS 140-3 et FedRAMP. Notre plateforme ouverte, notre écosystème de partenaires et Geotab Marketplace offrent des centaines de solutions tierces prêtes pour les flottes. Cette année, nous célébrons 25 ans d'innovation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.geotab.com/uk, suivez-nous sur LinkedIn ou consultez notre blog.

GEOTAB et GEOTAB MARKETPLACE sont des marques déposées de Geotab Inc. au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Relations avec la presse : Geotab, contact, Romina Dashghachian, responsable de la communication stratégique, EMEA, [email protected]

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