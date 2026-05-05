Geotab integriert Polestar-Fahrzeuge in sein OEM-Telematiknetzwerk

Flottenbetreiber in Nordamerika, Europa und APAC können jetzt direkt über MyGeotab auf Polestar-Fahrzeugdaten zugreifen – ohne zusätzliche Nachrüsthardware.

LONDON, Vereinigtes Königreich, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Geotab, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für vernetzte Fahrzeuge und Anlagenverwaltung, gab heute die Integration von Polestar-Fahrzeugen in sein OEM-Telematiknetzwerk bekannt. Damit erhalten gewerbliche Flottenbetreiber vom ersten Tag an nahtlosen Zugriff auf Polestar-Daten in MyGeotab – ohne dass Nachrüsthardware installiert werden muss. Die Integration ist weltweit in Nordamerika, Europa sowie im Asien-Pazifik-Raum verfügbar und unterstützt alle Polestar-Modelle.

Geotab x Polestar Geotab Logo

Polestar Fleet Telematics wurde in Zusammenarbeit mit Geotab sowie weiteren Telematikdienstleistern entwickelt und ist direkt in MyGeotab integriert. Die Geotab-Integration ermöglicht Flottenmanagern, Polestar-Fahrzeuge zusammen mit allen anderen Marken und Modellen auf einer einzigen, einheitlichen Plattform zu verwalten – ohne den Einbau zusätzlicher Geräte.

Vernetzte Fahrzeugdaten dort, wo sie am wichtigsten sind

Durch Polestar Fleet Telematics erhalten Flottenbetreiber nahezu in Echtzeit Zugriff auf einen umfassenden Datensatz – mit Batterie- und Ladestatus von Elektrofahrzeugen, Standort, Reifeninformationen, Fahrzeugsicherheit, Wartungswarnungen sowie Klimadaten –, der direkt aus der vernetzten Fahrzeugarchitektur von Polestar in MyGeotab einfließt, ohne dass eine physische Installation erforderlich ist.

Dank dieser umfangreichen Daten können Flottenmanager von reaktiven zu proaktiven Betriebsabläufen übergehen – Wartungsarbeiten planen, bevor es zu Ausfällen kommt, die Ladeplanung über Depots hinweg optimieren sowie die Überwachung der Fürsorgepflicht in der gesamten Flotte aufrechterhalten.

Unterstützung der Realität gemischter Flotten in Europa

OEM-integrierte Telematik macht die Installation von Nachrüstgeräten in Flotten mit Fahrzeugen verschiedener Hersteller überflüssig. Dies reduziert den logistischen Aufwand und unterstützt die Einhaltung von Anforderungen von Betriebsräten sowie der DSGVO – ein entscheidender Aspekt für europäische Flottenbetreiber.

„Polestar Fleet Telematics verbindet Nachhaltigkeit mit Intelligenz und lässt sich nahtlos in Geotab integrieren, um diese Funktionen direkt in die Plattformen zu bringen, denen Flottenbetreiber vertrauen. Kontinuierliche Datentransparenz ermöglicht einen effizienteren und fundierteren Flottenbetrieb, vom Tagesgeschäft bis zur langfristigen Planung. Durch die Nutzung der in Polestar-Fahrzeuge integrierten Konnektivität können Flottenmanager intelligentere, datengestützte Entscheidungen treffen – ohne ihre Abläufe durch zusätzliche Hardware oder Komplexität zu belasten", sagte Emma Knapp, Leiterin für globale Schlüsselkunden bei Polestar.

Polestar schließt sich einem OEM-Telematiknetzwerk an, das bereits über 80 % der weltweit führenden Fahrzeughersteller nach Flottenmarktanteil umfasst, darunter die BMW Group, Ford, Stellantis, die Volkswagen Group und Volvo Cars. Für Flottenbetreiber, die bereits MyGeotab nutzen, können Polestar-Fahrzeuge ohne zusätzliche Hardware oder Installation verknüpft werden und Daten liefern.

„OEM-integrierte Telematik steht für einen Wandel in der Art und Weise, wie Flottendaten auf die Plattform gelangen – und Polestars vernetzte Fahrzeugarchitektur macht diese Integration besonders geeignet für Märkte, die den Umstieg auf Elektrofahrzeuge ernsthaft in Betracht ziehen", sagte Christoph Ludewig, Bereichsleiter OEM Global bei Geotab. „Flottenbetreiber, die gemischte Flotten aus Elektrofahrzeugen und Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor verwalten, benötigen nicht länger separate Tools oder Hardware für jeden Fahrzeugtyp. Polestar-Daten fließen zusammen mit den Daten aller anderen Fahrzeuge der Flotte direkt in MyGeotab ein – und bieten Betreibern die konsolidierte Transparenz, die sie benötigen, um Effizienz zu steigern, die Fürsorgepflicht zu unterstützen sowie ihren Umstieg auf Elektrofahrzeuge sicher zu steuern."

Globale Verfügbarkeit

Die Integration ist ab sofort in Nordamerika, Europa sowie im Asien-Pazifik-Raum verfügbar und unterstützt alle Polestar-Modelle. Flottenmanager können den Service über den Geotab Marketplace aktivieren oder sich an ihren Geotab-Vertreter wenden.

Informationen zu Polestar

Polestar (Nasdaq: PSNY) ist die schwedische Marke für leistungsstarke Elektroautos, die sich auf kompromissloses Design sowie Innovation konzentriert und das Ziel verfolgt, den Wandel hin zu einer nachhaltigen Zukunft zu beschleunigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz im schwedischen Göteborg bietet seine Fahrzeuge in 28 Märkten in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum an.

Polestar hat vier Modelle in seiner Produktpalette: Polestar 2, Polestar 3, Polestar 4 und Polestar 5. Zu den geplanten Modellen gehören der Kompakt-SUV Polestar 7 (Einführung 2028) und der Roadster Polestar 6. Polestar stellt seine Fahrzeuge derzeit auf zwei Kontinenten her, nämlich in Nordamerika sowie Asien, und plant eine weitere Diversifizierung seiner Produktion, wobei die Herstellung des Polestar 7 in Europa geplant ist.

Polestar setzt sich konsequent für Nachhaltigkeit ein und hat sich einen ehrgeizigen Fahrplan zur Erreichung seiner Klimaziele gesetzt: bis 2030 die Treibhausgasemissionen pro verkauftem Fahrzeug zu halbieren und bis 2040 in seiner gesamten Wertschöpfungskette klimaneutral zu werden. Die umfassende Nachhaltigkeitsstrategie von Polestar umfasst die vier Bereiche Klima, Transparenz, Kreislaufwirtschaft und Inklusion.

Informationen zu Geotab

Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Fahrzeug- und Anlagenverwaltungslösungen mit Hauptsitzen in Oakville, Ontario sowie Atlanta, Georgia. Unser Ziel lautet, die Welt sicherer, effizienter und nachhaltiger zu machen. Wir setzen fortschrittliche Datenanalyse und KI ein, um die Leistung sowie den Betrieb von Flotten zu transformieren, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern. Gestützt auf führende Datenwissenschaftler und Ingenieure bedienen wir etwa 100 000 Kunden weltweit und verarbeiten täglich 100 Milliarden Datenpunkte aus mehr als 5 Millionen Fahrzeugabonnements. Geotab genießt das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen, mittelgroßen Flotten und den größten öffentlichen Flotten der Welt, einschließlich der US-Bundesregierung. Wir sind der Datensicherheit sowie dem Datenschutz verpflichtet und verfügen über die Zulassungen FIPS 140-3 sowie FedRAMP. Unsere offene Plattform, das Ökosystem hervorragender Partner und der Geotab Marketplace bieten Hunderte flottenfähige Drittanbieterlösungen. In diesem Jahr feiern wir 25 Jahre Innovation. Weitere Informationen finden Sie auf www.geotab.com/uk. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn oder besuchen Sie unseren Blog.

GEOTAB und GEOTAB MARKETPLACE sind eingetragene Marken von Geotab Inc. in Kanada, den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Medienkontakt: Geotab-Ansprechpartnerin, Romina Dashghachian, Leiterin für strategische Kommunikation, EMEA, [email protected]

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