Geotab integriert Volvo Cars in sein umfassendes OEM-Partnernetzwerk

Betreiber von Volvo-Flotten profitieren von integrierter Telematik und hochwertigen Herstellerdaten in einer einheitlichen Plattform

AACHEN, Deutschland, 10. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Geotab , ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Transportlösungen, geht eine Partnerschaft mit Volco Cars ein und begrüßt damit ein weiteres Unternehmen in seinem stetig wachsenden OEM-Telematiknetzwerk. Durch die Kombination von umfangreichen OEM-Daten und den Analysekapazitäten der Geotab-Plattform bietet die Partnerschaft kommerziellen Flotten erstklassige Telematik- und vernetzte Mobilitätslösungen, die ohne Nachrüstungen sofort einsatzbereit sind. So erhalten Flottenbetreiber wertvolle Erkenntnisse, mithilfe welcher sie nahezu in Echtzeit Entscheidungen zur Effizienzsteigerung treffen können. Die Integration eignet sich für alle Volvo-Fahrzeuge, die entweder mit dem Konnektivitätsdienst Volvo On Call oder einem Android-basierten Infotainmentsystem ausgeliefert werden, und reicht bis zum Modelljahr 2014 zurück.

„Die Marke Volvo steht bereits seit Jahrzehnten für zuverlässige und robuste Autos ebenso wie für Innovation. Dies sind die gleichen Eigenschaften und Werte, die auch die Daten- und Analyselösungen von Geotab auszeichnen", sagt Christoph Ludewig, VP Leasing/Rental/Mobility & OEM, Geotab. „Ich freue mich über die Integration von Volvo Cars in das OEM-Telematik-Ökosystem von Geotab und den zukünftigen gemeinsamen Weg zu nahtlosen Konnektivitätslösungen für Flotten."

Vorteile für Betreiber von Flotten mit Volvo-Fahrzeugen

Optimierung des Kraftstoff- und Energieverbrauchs: Benutzer können die verbleibende Reichweite verschiedener Fahrzeugtypen (ICEs, PHEVs, BEVs) verfolgen, um die Routenplanung zu verbessern und Kraftstoffkosten zu senken. Die kontinuierliche Überwachung des Kraftstoffstandes und des Ladezustands ermöglicht es Betreibern zudem, Möglichkeiten zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz zu erkennen und umweltfreundliche Fahrweisen zu fördern.

Ladeüberwachung von Elektrofahrzeugen: Dank der Einblicke in den aktuellen Status und die verbleibende Ladezeit können Flottenbetreiber effizientere Ladeverfahren einführen und ihre Gesamtenergiekosten senken.

Steigerung der Fahrzeugauslastung: Die Nachverfolgung der Fahrzeugnutzung anhand von Fahrstrecken und odometrischen Daten reduziert unnötige Kilometer und optimiert die Gesamteffizienz der Flotte. Darüber hinaus können die rechtzeitige Abfahrt und Ankunft der Fahrzeuge verfolgt werden, um Verspätungen zu reduzieren und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Minimierung von Ausfallzeiten: Durch die proaktive Verfolgung von Fahrzeugzustandsdaten und der Einrichtung automatischer Wartungserinnerungen hilft die Lösung Flottenmanagern, Ausfallzeiten in ihren Flotten zu reduzieren und verbesserte Wartungspläne für weniger Störungen zu erstellen.

Compliance sicherstellen: Flottenmanager können mit automatisierten Fahrtenbüchern leicht zwischen geschäftlichen und privaten Fahrten unterscheiden und so genaue Aufzeichnungen für Compliance- und Steuerzwecke sicherstellen.

„Volvo Cars hat bei der Entwicklung seiner Fahrzeuge schon immer Wert auf Fahrerlebnis, Sicherheit und Nachhaltigkeit gelegt", sagt Jonas Rönnkvist, Head of Data Business and Strategy bei Volvo Cars. „Die Partnerschaft mit Geotab ermöglicht es uns, diese Kernwerte auf den Flottenbereich auszudehnen, sodass gewerbliche Betreiber das volle Potenzial unserer vernetzten Fahrzeuge ausschöpfen können. Mit dieser Integration können Flottenmanager nahtlos auf wichtige Erkenntnisse zugreifen, die dazu beitragen, den Wert und die Leistung ihrer Volvo-Fahrzeuge zu maximieren und sicherzustellen, dass sie den Anforderungen eines modernen, datengesteuerten Betriebs gerecht werden."

Zusätzlich zu Volvo integriert die MyGeotab-Plattform nun auch OEM-Daten aller führenden Automobilhersteller in Europa sowie Daten von nachgerüsteten Telematikgeräten von Geotab. Die Plattform unterstützt vollelektrische (EV), Plug-in-Hybrid- (PHEV) und konventionelle Verbrennerfahrzeuge, wobei die Datenpunkte auf jeden Antriebstyp zugeschnitten sind. Geotab-Kunden können aus verschiedenen Datenzugangsplänen mit vorkonfigurierten Tarifoptionen wählen, die eine einheitliche Sicht auf ihre gesamte Flotte über alle Marken, Modelljahre und Antriebsarten hinweg ermöglichen. Diese markenübergreifende Integration gewährleistet eine synchronisierte, konsistente Datendarstellung für Fuhrparkmanager und bietet trotz verschiedener Quellen eine einheitliche Ansicht.

Die Integration von MyGeotab mit Volvo Cars ist ab sofort weltweit verfügbar.

Über Geotab

Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Transportlösungen. Das Unternehmen bietet Telematiklösungen für Fahrzeuge und Güter für über fünfzigtausend Kunden in 160 Ländern. Seit mehr als 20 Jahren investiert Geotab in Datenforschung und Innovation, um Partner und Kunden – darunter Fortune-500-Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors – bei der Transformation ihrer Flotten und Abläufe zu unterstützen. Das Unternehmen analysiert über 4 Millionen Fahrzeuge und verarbeitet mehr als 75 Milliarden Datenpunkte täglich, sodass Kunden bessere Entscheidungen treffen, die Produktivität steigern, die Sicherheit ihrer Flotten erhöhen und Nachhaltigkeitsziele erreichen können. Die offene Plattform und der Marketplace von Geotab bieten Hunderte von Lösungsoptionen von Drittanbietern. Mit einem Team aus branchenführenden Data Scientists und KI-Experten nutzt Geotab das volle Potential von Daten, um Echtzeit- und prädiktive Analysen durchzuführen. Damit löst das Unternehmen nicht nur die Herausforderungen von heute, sondern bereitet seine Kunden gleichzeitig auf die Zukunft vor. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.geotab.com und folgen Sie Geotab unter @GEOTAB und auf LinkedIn , oder besuchen Sie den Geotab Blog .

Über Volvo Cars

Das 1927 gegründete Unternehmen Volvo Cars ist heute eine der bekanntesten und angesehensten Automobilmarken der Welt. Der Automobilhersteller verkauft Fahrzeuge in mehr als 100 Ländern. Volvo Cars ist an der Stockholmer Börse Nasdaq notiert und wird dort unter dem Kürzel „VOLCAR B" gehandelt.

Volvo Cars hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden die Freiheit zu geben, sich auf eine persönliche, nachhaltige und sichere Weise zu bewegen. Dies spiegelt sich in dem Bestreben wider, ein reiner Elektroautohersteller zu werden, sowie seinen CO2-Fußabdruck kontinuierlich zu reduzieren und bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Zum Stand Dezember 2023 beschäftigte Volvo Cars weltweit rund 43.400 Mitarbeitende in Vollzeit. Vom Hauptsitz im schwedischen Göteborg aus werden Produktentwicklung, Marketing und Verwaltung koordiniert. Die Volvo Cars Produktionsstätten befinden sich in Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing und Taizhou (jeweils China). Außerdem unterhält das Unternehmen Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Designzentren in Göteborg und Schanghai (China).

Medienkontakt: James Parsons, [email protected], Tel: 07725 257792

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2576996/Geotab_Inc__Geotab_integrates_Volvo_Cars_in_its_extensive_OEM_pa.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2576995/Geotab_Inc__Geotab_integrates_Volvo_Cars_in_its_extensive_OEM_pa.jpg