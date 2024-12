Volvo Cars intègre le vaste réseau de partenaires OEM de Geotab

Les gestionnaires de flotte disposant de véhicules Volvo Cars bénéficient désormais d'une solution de mobilité connectée clé en main et d'une intégration de haute qualité des données OEM sur une seule et même plateforme.

PARIS, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Geotab, numéro un mondial des solutions de transport connecté, annonce aujourd'hui son partenariat avec le constructeur suédois Volvo Cars, accueillant ainsi un nouveau partenaire au sein de son réseau OEM, qui ne cesse de se développer. En combinant les données enrichies des constructeurs et la puissance analytique de la plateforme Geotab, cette intégration offre aux flottes professionnelles de meilleures solutions de télématique et de mobilité connectée, prêtes à l'emploi, sans besoin d'installation physique. Cette collaboration permet aux gestionnaires de flottes de bénéficier d'informations précieuses nécessaires pour prendre des décisions en temps quasi-réel, et ainsi améliorer les performances de leurs flottes. Le partenariat s'applique à toutes les voitures Volvo livrées avec le service de connectivité Volvo On Call ou le système d'infotainment sur Android, et sur les modèles de voitures produits depuis 2014.

« Depuis des décennies, Volvo Cars est reconnu pour fabriquer des véhicules durables, fiables et robustes, tout en restant à la pointe de l'innovation. Ce sont les mêmes caractéristiques et valeurs qui définissent les solutions de données et d'analyse de Geotab », déclare Christoph Ludewig, VP Leasing/Rental/Mobility & OEM chez Geotab. « Je suis ravi de collaborer avec Volvo Cars dans le cadre de réseau OEM de Geotab, et de partager cette vision commune qui est de développer des solutions de connectivité intégrées pour les flottes. »

Voici les avantages de ce partenariat pour les utilisateurs des véhicules Volvo Cars :

Optimiser la consommation de carburant et d'énergie : les utilisateurs pourront désormais suivre l'énergie restante des différents types de véhicules (électriques, hybrides rechargeables, moteur à combustion interne) afin d'optimiser les itinéraires et de réduire les coûts de carburant. En contrôlant en permanence le niveau de carburant et l'état de charge de leurs véhicules, les gestionnaires peuvent identifier les possibilités d'amélioration de leur rendement énergétique et encourager des pratiques de conduite plus respectueuses de l'environnement.

Gérer l'état de charge des véhicules électriques : grâce au suivi de l'état de charge et du temps de recharge, les gestionnaires de flotte peuvent mettre en place des pratiques plus efficaces en la matière et réduire les coûts énergétiques globaux.

Maximiser l'utilisation des véhicules : la bonne gestion de l'utilisation des véhicules en fonction de la distance à parcourir et de leurs kilométrages permet de réduire les trajets inutiles et ainsi d'optimiser le déploiement de la flotte. Il est également possible de prévoir le départ et l'arrivée des véhicules en temps voulu afin de réduire les retards et d'améliorer la satisfaction des clients.

Minimiser les temps d'arrêt : en suivant de manière proactive les données relatives à l'état des véhicules et en automatisant les rappels de maintenance, les gestionnaires de flotte peuvent réduire les temps d'immobilisation et élaborer des plans de maintenance avancés pour limiter les interruptions d'activité.

Assurer la conformité : à des fins de conformité et de fiscalité, les gestionnaires de flotte peuvent distinguer les déplacements professionnels des déplacements personnels via les relevés d'activités.

« Volvo Cars a toujours priorisé l'expérience du conducteur, la sécurité et la responsabilité environnementale dans chaque véhicule que nous concevons », explique Jonas Rönnkvist, Head of Data Business and Strategy chez Volvo Cars. « Ce partenariat avec Geotab nous permet de diffuser ces valeurs fondamentales dans l'écosystème des flottes professionnelles, en permettant aux gestionnaires d'exploiter le plein potentiel de nos véhicules connectés. Grâce à cette intégration, les utilisateurs peuvent accéder de manière simple à des informations pertinentes, qui contribuent à maximiser la valeur et la performance de leurs véhicules Volvo, tout en s'assurant qu'ils répondent aux exigences des systèmes de gestion modernes, basés sur les données. ».

Avec l'ajout de Volvo, la plateforme MyGeotab intègre désormais les données de tous les principaux constructeurs automobiles en Europe, en plus des données provenant des dispositifs télématiques de Geotab installés a posteriori. Cette plateforme traite les données des véhicules entièrement électriques (VE), des véhicules hybrides rechargeables (PHEV) et des véhicules thermiques (ICE), en adaptant les paramètres des informations transmises par chaque type de véhicule. Les utilisateurs peuvent choisir différents modes d'accès aux données, avec des options tarifaires préconfigurées pour les clients de Geotab leur permettant d'avoir une vue unifiée de l'ensemble de leur flotte, toutes marques, années, modèles et types de véhicules confondus. Cette intégration inter-marques assure une visualisation synchronisée et cohérente des données pour les gestionnaires de flotte, fournissant une vue d'ensemble à partir de différentes sources d'information.

L'intégration des données Volvo Cars à MyGeotab sera disponible à partir de décembre 2024 dans le monde entier.

À propos de Geotab

Geotab, leader mondial des solutions pour véhicules et actifs connectés, s'appuie sur des analyses avancées des données et sur l'IA pour stimuler les performances, renforcer la sécurité et améliorer la durabilité des flottes tout en optimisant les coûts. Grâce à notre équipe de scientifiques des données, d'ingénieurs et d'experts en IA, nous servons plus de 50 000 clients dans 160 pays et nous traitons des milliards de points de données toutes les heures à partir de plus de 4 millions de véhicules. La sécurité et la confidentialité des données sont au premier plan de toutes nos activités. Nous avons gagné la confiance d'entreprises de la liste Fortune 500 et de certaines des plus grandes flottes du secteur public au monde. Nous répondons également aux normes les plus élevées en matière de cybersécurité. La plateforme ouverte de Geotab et sa Marketplace offrent des centaines de solutions tierces. Pour en savoir plus, rendez-vous www.geotab.com/fr, suivez-nous sur LinkedIn ou consultez notre blog.

À propos de Volvo Car

Volvo Cars existe depuis 1927. Aujourd'hui, Volvo est l'une des marques automobiles les plus connues et les plus respectées au monde, avec des véhicules vendus dans plus de 100 pays. Volvo Cars est cotée au Nasdaq de Stockholm sous le nom « VOLCAR B ».

« Pour la vie. Nous voulons vous offrir la liberté de vous déplacer de manière personnalisée, durable et sûre. » Cette devise se reflète dans l'ambition de Volvo Cars : devenir un constructeur automobile entièrement électrique et réduire en permanence son empreinte carbone afin d'être climatiquement neutre d'ici 2040.

En décembre 2023, Volvo Cars comptait environ 43 400 employés à plein temps. Le siège social, le développement produit, le marketing et l'administration de Volvo Cars sont principalement situés à Göteborg, en Suède. Les principales usines de production de Volvo Cars se situent à Göteborg (Suède), Gand (Belgique), en Caroline du Sud (États-Unis) ainsi qu'à Chengdu, Daqing et Taizhou (Chine). La société possède également des centres de R&D et de conception à Göteborg et Shanghai (Chine).

