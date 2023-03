Geotab stellt Nachhaltigkeitsbericht für 2022 vor

Die Publikation liefert Beispiele, wie Daten bei der Bekämpfung der Klimakrise helfen und gleichzeitig Geschäftsergebnisse optimieren können

Aachen, 31. März 2023 /PRNewswire/ -- Geotab Inc. ("Geotab") ein weltweit führendes Unternehmen für vernetzte Transportlösungen, stellt heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2022 unter dem Titel „ Unlocking the power of data for a sustainable future " vor. Darin werden die ökologischen, sozialen und ethischen Auswirkungen der Aktivitäten des Unternehmens dargelegt. Weiterhin wird hervorgehoben, dass eine fundierte Datenbasis ein wichtiger Erfolgsfaktor auf dem Weg zur Verringerung des CO2-Ausstoßes ist. Der Bericht enthält auch konkrete Beispiele dafür, wie Unternehmen im Transportsektor Initiativen zur Emissionsreduktion ins Leben rufen und dabei Daten als Grundlage für ihre Entscheidungsfindung nutzen können, unter anderem von DB Regio Bus.

Beschleunigung der Dekarbonisierung in der Transportbranche

„Der Transportsektor stellt weltweit eine der wichtigsten Stellschrauben dar, um die Klimaentwicklung zu beeinflussen. Wir bei Geotab lernen aus unseren eigenen Bemühungen und teilen dieses Wissen gerne mit unseren Kunden und Partnern, um sie bei ihren Nachhaltigkeitszielen durch vernetzte Transportlösungen und aufschlussreiche Daten zu unterstützen", sagt Neil Cawse, CEO und Gründer von Geotab. „Dieser Bericht zeigt unser Engagement, unsere Nachhaltigkeitspraktiken kontinuierlich zu verbessern, um einen positiven Einfluss auf den Planeten zu haben."

Mit mehr als 3,2 Millionen vernetzten Fahrzeugen auf der ganzen Welt verfügt Geotab über eine umfassende Datengrundlage und kann die Dekarbonisierung des Transportsektors durch eine Reihe von datengestützten Tools beschleunigen. In diesem Rahmen stellt Geotab unter anderem das Tool EV Suitability Assessment (EVSA) und ein Green Fleet Dashboard zur Verfügung. Außerdem engagiert sich Geotab, um Elektrifizierung und Technologieinnovation durch Weiterbildung zu fördern. Dazu gehören beispielsweise das Geotab Fleet Electrification Knowledge Center und die Mitarbeit an Forschungsprojekten.

Von einer nachhaltigeren Flotte profitieren alle

Für viele Flotten hat Nachhaltigkeit auch finanzielle Vorteile. Die in dem Bericht vorgestellten Studien zur Elektrifizierung zeigen das Potenzial, Ausgaben durch niedrigere Kraftstoff- und Wartungskosten zu senken und gleichzeitig die CO2-Emissionen zu reduzieren. Eine von Geotab durchgeführte Untersuchung zeigt, dass 60 Prozent der europäischen PKWs und leichten Nutzfahrzeuge in Flotten schon heute durch vollelektrische Alternativen ersetzt werden könnten. Bei einer angenommenen Nutzungsdauer von sieben Jahren entspricht dies möglichen Einsparungen von insgesamt 261 Millionen Euro.

Nachhaltigkeitsbemühungen von Geotab

Mit der Vorgabe, bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, hat auch Geotab selbst ehrgeizige Klimaziele. Diese sollen erreicht werden, indem das Unternehmen den ökologischen Fußabdruck seines Betriebs und seiner Lieferkette minimiert und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Produkte und Lösungen für Flotten entwickelt. Geotab entwickelt unter anderem ein Lieferantenprogramm, um die Nachhaltigkeit der Lieferkette zu verbessern. Ende 2022 meldeten 50 Prozent der 10 wichtigsten Lieferanten von Geotab (nach Ausgaben) ihre Umweltdaten an das CDP . Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, dass 100 Prozent seiner 10 wichtigsten Lieferanten sich öffentlich verpflichten, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 zu reduzieren.

Höhepunkte des Berichts 2022:

Im September 2022 war Geotab das erste spezialisierte Telematikunternehmen , das von der Science Based Targets Initiative (SBTi) eine Validierung für seine Emissionsreduktionsziele erhielt.

war Geotab das , das von der Science Based Targets Initiative (SBTi) eine Validierung für seine Emissionsreduktionsziele erhielt. Geotab wurde von EcoVadis mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet und gehörte damit zu den besten 50 Prozent der Unternehmen, die bewertet wurden.

mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet und gehörte damit zu den besten 50 Prozent der Unternehmen, die bewertet wurden. Geotab ist dem UN Global Compact beigetreten, der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative für Unternehmen.

beigetreten, der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative für Unternehmen. Die Scope-2-Emissionen wurden im Vergleich zu unserem Ausgangsjahr 2019 um 34 Prozent reduziert.

Aktualisiertes Geotab GO Recycle Programm, das Rücknahmeservices für Kunden in der EU und Nordamerika anbietet.

Forschungskooperationen, die das Potenzial der Elektrifizierung aufzeigen und die Einführung von E-Fahrzeugen in großem Maßstab beschleunigen, einschließlich der Studien: Profitable Nachhaltigkeit: das Potenzial der Elektrifizierung europäischer Fuhrparks und North American fleet electrification study.

und MINT-Programm mit über 200 Teilnehmenden an den Praktikums- und Co-op-Programmen des Unternehmens.

„Mit der Umstellung auf umweltfreundlichere Transportlösungen wird der Bedarf an zuverlässigen Quellen für genaue Daten zur Nachhaltigkeit immer wichtiger", sagt Edward Kulperger, Senior Vice President, Europe bei Geotab. „Die datengesteuerten Lösungen von Geotab vereinfachen den Prozess der Messung der Umweltauswirkungen von Flotten und helfen unseren Kunden und Partnern, auf ihrem Weg in eine grüne Zukunft voranzukommen."

Den vollständigen Bericht finden Sie hier: https://www.geotab.com/de/ueber/unternehmerische-nachhaltigkeit/

Weitere Informationen darüber, wie Geotab mehr Nachhaltigkeit fördert, finden Sie unter: https://www.geotab.com/de/fuhrparkmanagementloesungen/nachhaltigkeit/

