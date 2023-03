Geotab suma la cámara inteligente Surfsight a su programa Order Now para aumentar la seguridad de las flotas

La videocámara inteligente para salpicadero, Surfsight AI-12, ofrece una compatibilidad total con la plataforma de análisis de datos de Geotab como solución integral de videoseguridad.

MADRID, 29 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Geotab , líder mundial en IoT y transporte conectado, ha anunciado hoy la disponibilidad en su Marketplace de la cámara integrada Surfsight®, una solución de Lytx® , compañía pionera en videotelemática. Surfsight es la primera solución disponible a través del programa Order Now del Marketplace de Geotab. Los clientes podrán hacer sus pedidos directamente en la plataforma MyGeotab y será suministrada por un distribuidor autorizado de Geotab.

La cámara para salpicadero, Surfsight AI-12, permite a los clientes acceder a una información sin precedentes. Está diseñada específicamente para ayudar a mejorar la seguridad de las flotas gracias a su grabación continua y a su avanzada tecnología de visión artificial (MV) e inteligencia artificial (IA).

Esta es la primera solución disponible como parte de Order Now, el nuevo programa de Geotab que permite a los clientes realizar pedidos de soluciones directamente desde su Marketplace con un solo clic. Además, con el fin de proporcionar a los clientes una experiencia óptima, Geotab dará soporte técnico continuo sobre Surfsight y el resto de las soluciones de terceros que se unan al programa.

Las soluciones de cámara de Lytx capturan más de 3.000 millones de kilómetros de datos de conducción cada mes, y alrededor de 364.000 eventos de conducción de riesgo cada día. Esto resulta en una base de datos de conducción que tiene la profundidad y la calidad necesarias para una precisión única.

"La ventaja de Order Now es la facilidad de hacer y recibir pedidos dentro del sistema. Gracias a este programa, simplificamos la adopción y combinación de vídeo con datos telemáticos de forma que se maximice la inversión existente en la plataforma de Geotab. Además, Order Now facilita a los partners la integración con Geotab y permite ofrecer nuestras soluciones de cámaras de IA al mayor número de clientes de flotas lo antes posible. Hemos trabajado con Geotab para ofrecer las últimas soluciones integradas de cámaras de IA para las necesidades de las flotas modernas en toda Europa, y Order Now facilitará aún más ese proceso", asegura Damian Penney, vicepresidente de Lytx en EMEA.

La cámara inteligente para salpicadero, Surfsight (de Lytx), se integra perfectamente con la plataforma telemática líder en el mercado de Geotab, proporcionando a las flotas soluciones avanzadas de seguridad y protección del conductor (dentro y fuera del vehículo), gracias a la combinación de sensores, visión e inteligencia artificial y vídeo en directo.

Resumiendo, la Surfsight AI-12 no solo ofrece una solución de videocámara, sino un sistema integrado que permite conectar cámaras auxiliares y puede, entre otras funcionalidades, detectar distracciones al volante o producir alertas audiovisuales para aumentar la seguridad en la conducción.

"El lanzamiento de la solución de vídeo integrado de Surfsight en el Marketplace de Geotab abre la puerta a nuevas posibilidades en la gestión de flotas a través de una mayor visibilidad gracias a nuestros productos", dijo Edward Kulperger, vicepresidente sénior de Europa en Geotab. "La perfecta integración con MyGeotab permite a los clientes acceder a una solución de alta calidad para cámaras de salpicadero que mejora la seguridad de las flotas con solo pulsar un botón".

"Surfsight es la primera solución de Order Now en el Marketplace de Geotab disponible en Europa. A través de este programa, los clientes pueden realizar pedidos directamente desde MyGeotab, simplificando al máximo el proceso de adquisición de recursos complementarios para las flotas", añadió Kulperger. "Las soluciones que se unen al programa Order Now están totalmente integradas con la plataforma de Geotab para permitir una experiencia de usuario excepcional y proporcionan un gran valor añadido a la solución telemática de Geotab".

MyGeotab y la cámara Surfsight (de Lytx) – Características principales:

Combinación de las grabaciones de la cámara y los datos telemáticos para crear reglas personalizadas específicas para las políticas de cada empresa.

Grabación y descarga de vídeo de cualquier evento activado por el motor de reglas de Geotab y por la cámara para utilizarlo en asesoramiento al conductor, aclaración de incidentes y mucho más.

Selección de un punto específico de un trayecto en el mapa para transmitir fácilmente la grabación y revisar las secuencias de vídeo correspondientes a ese punto.

Gestión de la importación masiva de nuevas cámaras desde un único lugar: MyGeotab.

Para más información sobre el programa Order Now de Geotab, visite: https://www.geotab.com/es/nota-de-prensa/order-now/

Acerca de Lytx, Inc.

Lytx® es un proveedor líder de soluciones de video telemática, análisis, seguridad y productividad para flotas, basadas en la visión artificial (MV) y la inteligencia artificial (IA). Lytx se basa en más de 25 años y miles de millones de kilómetros de vídeo y variables de la carretera para diseñar soluciones tecnológicas inteligentes que ayuden a resolver los retos a los que se enfrentan las flotas a medida que las carreteras se vuelven más concurridas, y la conducción distraída sigue aumentando. Nuestra solución Surfsight® es una cámara de salpicadero fácil de usar que ofrece tecnología avanzada y sólidas funciones de seguridad. Pensamos primero en el cliente y luego recurrimos a la ciencia y a los datos para crear soluciones que puedan ayudar a cambiar el comportamiento, mejorar la seguridad, aumentar la eficiencia operativa y salvar vidas. Para obtener más información, visite lytx.com/surfsight , @Lytx en LinkedIn , Twitter , nuestra página de Facebook o nuestro canal de YouTube .

Acerca de Geotab

Geotab es líder mundial en soluciones de transporte conectado con más de 40.000 clientes en 150 países que se benefician de nuestras soluciones de telemática para vehículos y seguimiento de activos. Somos una empresa pionera que durante más de 20 años ha estado, y seguimos, invirtiendo en la investigación de datos e innovación, ayudando a nuestros partners y clientes (entre los que se encuentran Fortune 500 e instituciones públicas) a transformar sus flotas y operaciones. Tenemos más de 3 millones de vehículos conectados y procesamos más de 55 mil millones de puntos de datos al día para que cada cliente pueda tomar mejores decisiones, optimizar su productividad, tener flotas más seguras y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad. La plataforma abierta de Geotab y su Marketplace ofrecen cientos de soluciones de terceros. Gracias a nuestros equipos expertos en inteligencia artificial y analistas de datos líderes en la industria, Geotab está descifrando el poder de los datos para entender las soluciones de análisis predictivas en tiempo real y así solucionar los retos a los que nos enfrentamos a diario y los del futuro. Para más información, visite nuestra página web , síganos en LinkedIn y suscríbase a nuestro blog .

