Geotab et Lytx s'allient pour proposer la télématique vidéo Surfsight au programme Order Now de Geotab

La caméra embarquée Surfsight AI-12 offre une intégration complète avec la plateforme d'analyse de données de Geotab pour une solution de caméra embarquée robuste.

PARIS, 29 mars 2023 /PRNewswire/ -- Geotab, numéro un mondial de l'IoT et du transport connecté, en collaboration avec Lytx®, leader mondial et pionnier de la télématique vidéo, annonce aujourd'hui la disponibilité de sa solution de caméra intégrée Surfsight sur la Marketplace Geotab, en tant que première solution disponible en Europe via le nouveau programme Geotab Order Now. Les clients peuvent désormais acheter la caméra embarquée intelligente Surfsight directement sur la plateforme MyGeotab, et l'achat sera ensuite traité par un revendeur Geotab agréé.

Afin de fournir aux clients une expérience simplifiée et unifiée, Geotab fournira un support technique continu pour l'offre Surfsight et les solutions tierces supplémentaires qui rejoignent le programme.

Permettant aux clients d'accéder à une visibilité sans précédent, la caméra embarquée Surfsight AI-12 est spécialement conçue pour aider à améliorer la sécurité des flottes grâce à son enregistrement continu et à sa technologie avancée de vision artificielle (MV) et d'intelligence artificielle (AI). Cette nouvelle offre est la première à être disponible en Europe dans le cadre du nouveau programme Order Now de Geotab, qui permettra aux clients d'étendre de manière transparente leur solution Geotab en seulement quelques clics.

Lytx, capture 3 milliards de kilomètres de données chaque mois et environ 364 000 situations de conduite dangereuse chaque jour, offrant des données de conduite précises et d'une grande qualité.

Damian Penney, Vice Président EMEA de Lytx déclare que "Les bénéfices d'Order Now résident principalement dans la simplicité de passer et de recevoir mes commandes dans ce système. Nous l'avons créé de manière simple pour adopter et associer facilement les vidéos avec les données télématiques afin de maximiser l'investissement initial dans la plateforme de Geotab. Pour les partenaires, c'est plus simple de l'intégrer à Geotab et c'est aussi plus facile pour nous d'intégrer nos solutions de caméras utilisant l'IA pour autant de flottes clientes et aussi rapidement que possible. Nous avons travaillé avec Geotab pour créer cette dernière solution de caméra intégrée qui répond aux besoins des flottes modernes dans toute l'Europe et Order Now va encore plus faciliter cette ambition.

Développée par Lytx, la caméra embarquée intelligente Surfsight s'intègre de manière transparente à la plateforme télématique primée de Geotab, offrant aux flottes l'accès à une solution robuste qui offre une sécurité accrue dans l'habitacle grâce à une combinaison de MV+AI, de capteurs et de flux vidéo en direct. La Surfsight AI-12 offre plus qu'une simple caméra embarquée, avec la détection de distraction au volant, des alertes audiovisuelles et la possibilité de connecter des caméras auxiliaires.

« L'ajout de la solution vidéo intégrée Surfsight sur la Marketplace de Geotab ouvre la porte à de nouvelles possibilités en matière de gestion de flotte grâce à une visibilité accrue pour les flottes équipées de Geotab », a déclaré Edward Kulperger, senior vice-président Europe de Geotab. « L'intégration transparente avec MyGeotab permet aux clients d'accéder à une solution de caméra embarquée de qualité d'un simple clic, qui utilise à son tour la vidéo et l'intelligence artificielle pour aider à améliorer les mesures de sécurité de la flotte au sein d'une plateforme télématique »

« Surfsight est la première solution « Order Now » sur la Marketplace de Geotab. Grâce au programme simplifié Order Now, les clients peuvent passer des commandes directement à partir de MyGeotab et bénéficier d'un processus d'exécution plus transparent », ajoute Edward Kulperger. « Les solutions qui rejoignent le programme Order Now sont profondément intégrées à la plateforme Geotab pour permettre une expérience utilisateur confortable tout en apportant une forte valeur ajoutée à la solution télématique Geotab. »

Principales fonctionnalités de MyGeotab et de la caméra intégrée Surfsight de Lytx :

Associer les enregistrements de la caméra et les données télématiques pour créer des règles personnalisées pour chaque entreprise

Enregistrer et télécharger les vidéos des événements déclenchés par les appareils de mesure de Geotab et par la caméra à des fins de coaching, de clarification d'incidents et plus encore

Sélectionner un point du trajet sur la carte pour facilement visionner l'enregistrement vidéo qui correspond à ce passage du trajet.

Gérer l'implantation massive de nouvelles caméras sur une seule plateforme : MyGeotab

À propos de Lytx, Inc.

Lytx® est un fournisseur de premier plan de solutions vidéo télématiques, analytiques, de sécurité et de productivité pour les flottes, alimentées par la vision artificielle (MV) et l'intelligence artificielle (AI). Lytx s'appuie sur plus de 25 ans et des milliards de kilomètres de vidéos et de variables routières pour concevoir des solutions technologiques intelligentes qui aident à résoudre les défis auxquels les flottes sont confrontées alors que les routes deviennent plus encombrées et que la distraction au volant continue d'augmenter. Notre solution Surfsight® est une caméra de tableau de bord facile à utiliser qui offre une technologie avancée et de solides fonctions de sécurité. Nous pensons d'abord au client, puis nous nous tournons vers la science et les données pour élaborer des solutions qui peuvent aider à changer les comportements, améliorer la sécurité, accroître l'efficacité opérationnelle et sauver des vies. Pour en savoir plus, visitez lytx.com/surfsight, @Lytx sur LinkedIn, Twitter, notre page Facebook ou notre chaîne YouTube.

À propos de Geotab

Geotab, leader mondial des solutions de transport connecté, compte plus de 40 000 clients dans 150 pays qui bénéficient de solutions de télématique pour le suivi et la gestion de flotte. Nous sommes une entreprise pionnière qui, depuis plus de 20 ans, investit continuellement dans la recherche de données et l'innovation. Nous aidons nos partenaires et clients (Fortune 500 et les institutions publiques y compris) à transformer leurs flottes et leurs opérations. Geotab connecte plus de 3,2 millions de véhicules et traite plus de 55 milliards de points de données par jour, pour permettre à chaque client de prendre de meilleures décisions, d'optimiser la productivité, de renforcer la sécurité de sa flotte et d'atteindre ses objectifs de développement durable. La plateforme ouverte et la Marketplace de Geotab proposent des

centaines de solutions tierces. Avec l'aide de nos équipes d'experts en IA et d'analystes de données à la pointe du secteur, Geotab libère la puissance des données et propose des solutions d'analyse prédictive en temps réel pour résoudre les défis d'aujourd'hui et de demain. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, suivez-nous sur LinkedIn et abonnez-vous à notre blog.

Geotab et le logo Geotab sont des marques de commerce ou des marques déposées de Geotab Inc. et/ou de ses sociétés affiliées

