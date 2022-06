Gerador de turbina eólica offshore da Shanghai Electric projetado para o clima da China sai da linha de produção

Com base na plataforma Poseidon, o EW8.X-230 é um gerador projetado para as velocidades eólicas média-baixa normalmente experimentadas pouco acima da superfície marítima na costa chinesa, bem como as diferentes tensões colocadas sobre o equipamento, dependendo da direção do vento.

Apesar das velocidades médias de vento baixas, o gerador oferece uma solução econômica para a utilização do vento como um recurso de energia para impulsionar o desenvolvimento de parques eólicos e permitir que a China atenda às metas de pico de carbono e neutralidade de carbono à medida que entramos na era da paridade offshore.

Incorporando os dez anos de experiência da Shanghai Electric com plataformas offshore, a plataforma Poseidon é conhecida por seu design avançado de lâmina, sistema confiável de remo e orientação, sistema de refrigeração eficiente e de baixo consumo de energia, bem como sistema elétrico ideal. As soluções comprovadas de produção, transporte e manutenção da empresa também oferecem uma base sólida para a confiabilidade da plataforma. Com a tecnologia de cadeia de direção semi-direta de nova geração altamente integrada da Shanghai Electric, a plataforma oferece uma redução significativa nos custos de quilowatts por hora em todo o ciclo de vida dos parques eólicos.

O sistema usa lâminas de fibra de carbono de 100 metros, aproveita a tecnologia inteligente do Sensor Roller e gerencia o design digital, produção e O&M em todo o ciclo de vida. Com o mais recente sistema de controle LeapX da empresa, o EW8.X-230 reduz a carga operacional de todo o sistema, ao mesmo tempo em que estabelece uma interconexão inteligente com o sistema Fengyun da Shanghai Electric para melhorar continuamente a taxa de utilização e o rendimento do cliente.

Com base em uma velocidade eólica média anual de 7,5 metros por segundo, o sistema pode gerar 28 milhões de kWh por ano, atendendo à demanda anual de eletricidade de 14.500 residências, ao mesmo tempo em que reduz o consumo de carvão em quase dez mil toneladas e as emissões de dióxido de carbono em 24 mil toneladas.

Sobre a Shanghai Electric

A Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) é um grande grupo integrado de fabricação de equipamentos especializado em equipamentos de energia, equipamentos industriais e serviços de integração. Seu compromisso é oferecer aos clientes soluções para a integração de tecnologia e sistemas que incorporem assistência ecológica, ecológica, inteligência e Internet. Seus produtos incluem geração de energia a carvão e equipamentos corolários, geração de energia a gás e unidades de energia nuclear, equipamentos de energia eólica, equipamentos de armazenamento de energia, elevadores, motores elétricos de grande e médio porte, equipamentos de fabricação inteligente, internet industrial, proteção ambiental e engenharia e serviço de automação etc.

