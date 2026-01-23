Gerald Group ontvangt recordtoezeggingen voor doorlopende kredietfaciliteit

LONDEN, 23 januari 2026 /PRNewswire/ -- Gerald Group ("de Groep"), een van 's werelds toonaangevende wereldwijde grondstoffenhandelaren die zich uitsluitend richt op metalen en mineralen, heeft de zestiende jaarlijkse herfinanciering van zijn toegewijde ongedekte doorlopende kredietfaciliteit ("RCF") aangekondigd. De nieuwe RCF werd overtekend en afgesloten op US $ 365 miljoen, een toename van US $ 135 miljoen voor de faciliteit. Verschillende kredietverstrekkers vergrootten hun deelname aan de transactie en zeven nieuwe banken sloten zich aan bij het syndicaat, dat in totaal 24 internationale banken uit verschillende geografische regio's omvat.

"We zijn heel tevreden over het uitzonderlijk sterke resultaat van de herfinanciering van dit jaar, die onze financiële flexibiliteit in de dynamische marktomgeving van vandaag verder verbetert", verklaarde Patricia Nikolopoulos, Chief Financial Officer van Gerald Group. "We zijn dankbaar voor de overweldigende steun van onze bankpartners en waarderen de reactie van de bredere markt, die samen het voortdurende vertrouwen in Geralds strategie, veerkracht en groeiambities op de lange termijn weerspiegelen", voegde mevr. Nikolopoulos toe.

Credit Agricole Corporate and Investment Bank traden op als de enige actieve coördinator van het syndicaat, alsook als gezamenlijke Mandated Lead Arranger en Bookrunner, naast Deutsche Bank, die dienstdeed als Facility Agent, Mandated Lead Arranger en Bookrunner. UBS Switzerland AG trad op als Bookrunner en Mandated Lead Arranger. Abu Dhabi Commercial Bank PJSC en First Abu Dhabi Bank PJSC sloten zich aan als nieuwe Bookrunners en Mandated Lead Arrangers.

Arab Banking Corporation SA, Arab Bank (Switzerland) Ltd, Banco Do Brasil S.A., Shanghai-filiaal, Banque de Commerce et de Placements S.A., DBS Bank Ltd, Londen-filiaal en Erste Group Bank AG zijn Mandated Lead Arrangers. China Merchants Bank (Europe) SA en Nedbank Limited, Londen-filiaal traden toe als nieuwe Mandated Lead Arrangers.

Banque Cantonale Vaudoise, Banque Internationale de Commerce - BRED (Suisse) SA, DZ Bank AG, GarantiBank International N.V., Nexent Bank N.V., Société Générale, Paris, Zurich-filiaal, UniCredit Bank GmbH en Zürcher Kantonalbank zijn Lead Arrangers. China Citic Bank Corporation Limited, Shanghai-filiaal, Raiffeisen Bank International AG en Union de Banques Arabes et Françaises (UBAF) sloten zich aan als nieuwe Lead Arrangers.

Credit Agricole Indosuez (Zwitserland) SA en Deutsche Bank Luxembourg SA zijn verheugd hun steun aan te kondigen voor de succesvolle herfinanciering van de doorlopende kredietfaciliteit van USD 365 miljoen van de Gerald Group: "We zijn verheugd om deze faciliteit met een verhoogd bedrag (USD 365 miljoen) te hebben afgesloten in vergelijking met het voorgaande jaar (USD 230 miljoen). Dit weerspiegelt de robuuste fundamenten van de metaalactiviteiten van Gerald Group, de kracht van onze langdurige klantrelatie en de uitstekende samenwerking tussen alle betrokken partijen. We zijn bijzonder verheugd om zeven nieuwe deelnemers aan het syndicaat te verwelkomen, waaronder First Abu Dhabi PJSC en Abu Dhabi Investment Council, die zich rechtstreeks hebben aangesloten op het niveau van Bookrunner en Mandated Lead Arranger (BMLA). Dit onderstreept verder het vertrouwen van de markt in Gerald Group", verklaarde Alexandre LAGUIAN, Coverage Banker, Credit Agricole Indosuez (Zwitserland) SA.

Voor meer informatie bezoek www.gerald.com.

Gerald Group

Gerald Group, opgericht in 1962 in de Verenigde Staten, is een toonaangevende grondstoffenhandelaar gespecialiseerd in niet-ijzerhoudende, ijzerhoudende en edele metalen en kritieke mineralen. Gerald Group biedt op maat gemaakte diensten en oplossingen en biedt 24/7 wereldwijde dekking om de logistiek, het transport en de levering van metalen in de wereldwijde waardeketen van de mijn of smelter naar onze industriële klanten en eindgebruikers te stroomlijnen. Onder leiding van uitvoerend voorzitter en CEO Craig Dean creëert Gerald Group strategische partnerschappen, maakt gerichte investeringen, hedges en markten en voert gestructureerde financiële transacties uit om een duurzame en betekenisvolle rol in de wereldeconomie te garanderen. Ons geïntegreerde netwerk omvat handelskantoren in Stamford (Connecticut), Genève, Shanghai en Dubai, ondersteund door onze toegewijde teams en wereldwijde infrastructuur in dochterondernemingen, joint ventures, filialen en strategische partnerschappen.

