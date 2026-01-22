Gerald Group reçoit des engagements records pour sa facilité de crédit renouvelable

LONDRES, 22 janv. 2026 /PRNewswire/ -- Gerald Group (« le groupe »), l'un des principaux négociants mondiaux de matières premières se concentrant exclusivement sur les métaux et les minéraux, a annoncé le seizième refinancement annuel de sa facilité de crédit renouvelable non garantie (« RCF »). Le nouveau RCF a été sursouscrit et clôturé à US$365 millions, ce qui représente une augmentation de 135 millions de dollars US de la facilité. Plusieurs prêteurs ont augmenté leur participation à la transaction et sept nouvelles banques ont rejoint le syndicat, qui compte au total 24 banques internationales de diverses origines géographiques.

« Nous sommes très satisfaits du résultat exceptionnel du refinancement de cette année, qui renforce encore notre flexibilité financière dans l'environnement de marché dynamique d'aujourd'hui », a déclaré Patricia Nikolopoulos, directrice financière du groupe Gerald. « Nous sommes reconnaissants du soutien massif de nos partenaires bancaires et nous apprécions la réponse du marché dans son ensemble, qui reflètent une confiance continue dans la stratégie, la résilience et les ambitions de croissance à long terme de Gerald », a ajouté Mme Nikolopoulos.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est intervenu en tant qu'unique coordinateur actif de la syndication, ainsi que co-chef de file et teneur de livre, aux côtés de Deutsche Bank, qui est intervenu en tant qu'agent de la facilité, co-chef de file et teneur de livre. UBS Switzerland AG en tant que Bookrunners et Mandated Lead Arrangers. Abu Dhabi Commercial Bank PJSC et First Abu Dhabi Bank PJSC sont devenus les nouveaux teneurs de livre et arrangeurs principaux mandatés.

Arab Banking Corporation SA, Arab Bank (Switzerland) Ltd, Banco Do Brasil S.A., Shanghai Branch, Banque de Commerce et de Placements S.A., DBS Bank Ltd, London Branch, et Erste Group Bank AG sont les Mandated Lead Arrangers. China Merchants Bank (Europe) SA et Nedbank Limited, London Branch ont rejoint le groupe en tant que nouveaux mandated lead arrangers.

La Banque Cantonale Vaudoise, la Banque Internationale de Commerce - BRED (Suisse) SA, DZ Bank AG, GarantiBank International N.V, Nexent Bank N.V., Société Générale, Paris, Zurich Branch, UniCredit Bank GmbH et Zürcher Kantonalbank sont les arrangeurs principaux. China Citic Bank Corporation Limited, Shanghai Branch, Raiffeisen Bank International AG et l'Union de Banques Arabes et Françaises - U.B.A.F. sont devenus de nouveaux arrangeurs principaux.

Credit Agricole Indosuez (Switzerland) SA et Deutsche Bank Luxembourg SA ont le plaisir d'annoncer leur soutien au refinancement réussi de la facilité de crédit renouvelable du groupe Gerald pour un montant de 365 millions de dollars américains: « Nous sommes ravis d'avoir conclu cette facilité pour un montant accru (365 millions de dollars US) par rapport à l'année précédente (230 millions de dollars US), ce qui reflète la solidité des fondamentaux de l'activité métaux du groupe Gerald, la force de notre relation client de longue date et l'excellente collaboration entre toutes les parties concernées. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir sept nouveaux participants au syndicat, dont First Abu Dhabi PJSC et Abu Dhabi Investment Council, qui nous ont rejoints directement en tant que Bookrunner et Mandated Lead Arranger (BMLA). Cela confirme la confiance du marché dans le groupe Gerald », a déclaré Alexandre LAGUIAN, Coverage Banker, Crédit Agricole Indosuez (Suisse) SA.

Pour plus d'informations, consultez le site www.gerald.com.

Groupe Gerald

Fondé en 1962 aux États-Unis, le groupe Gerald est un important négociant en matières premières spécialisé dans les métaux non ferreux, ferreux et précieux ainsi que dans les minéraux critiques. Le groupe Gerald propose des services et des solutions sur mesure, assurant une couverture mondiale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de rationaliser la logistique, le transport et la livraison des métaux tout au long de la chaîne de valeur des métaux, de la mine ou de la fonderie jusqu'à nos clients industriels et utilisateurs finaux. Dirigé par Craig Dean, président-directeur général, le groupe Gerald établit des partenariats stratégiques, réalise des investissements ciblés, effectue des opérations de couverture, de marché et de financement structuré afin de jouer un rôle durable et significatif dans l'économie mondiale. Notre réseau intégré comprend des bureaux de négociation à Stamford - CT, Genève, Shanghai et Dubaï, soutenus par nos équipes spécialisées et notre infrastructure mondiale à travers des filiales, des coentreprises, des sociétés affiliées et des partenariats stratégiques.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/622040/Gerald_Group_Logo.jpg