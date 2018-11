Gerando valor para empresas, produtos da moda destacam design voltado ao mercado na 124a. Feira de Cantão

"A Feira de Cantão está unindo as demandas globais com capacidades de fabricação e design locais, e agora podemos ver que o design dos produtos exibidos durante a Fase 3 da Feira de Cantão estão de acordo com as mudanças estruturais no mercado consumidor, que também satisfaz as necessidades dos compradores globais", declarou Maggie Pu, vice-diretora geral do gabinete de assuntos externos da Feira de Cantão. "Temos o privilégio de testemunhar o progresso que nossos expositores e compradores tiveram durante sua visita à Feira de Cantão."

Vindo do maior país no setor têxtil e de vestuário do mundo, com as mais completas das categorias e cadeias industriais, os expositores da seção de têxteis e vestuário estão não apenas oferecendo um lugar único para a compra de produtos de qualidade, mas também visando a transformar seus processos a fim de satisfazer a demanda do mercado e a crescente concorrência.

Com o comportamento do cliente mudando continuamente, os expositores na zona de exposição de roupas estão mostrando um foco maior em produtos premium sob medida.

Jack Zhu, gerente de mercadorias da Zhejiang Jiaxin Silk Corp., Ltd, uma fabricante de roupas de seda de ponta, notou que seu produto carro-chefe, a roupa de seda, é bem recebido por compradores europeus e americanos, enquanto também apresentam produtos valiosos que usam tecidos mesclados com seda e algodão de seda a fim de se acomodar às diferentes necessidades de compra.

A seção de malas e bolsas oferece mais destaques no design aprimorado de produtos. Com mais de 70% de fatia de mercado, 20.000 fabricantes chineses produziram mais de um terço de todas as malas e bolsas vendidas em todo o mundo, e estão buscando constantemente avanços no design de produtos, canais de distribuição e gestão de marca. Este ano, os expositores estão introduzindo novos materiais e tecnologias na Feira de Cantão.

O Xiangxing Group, maior fabricante de malas da China, que produz malas de viagem e malas esportivas, está trazendo suas mais recentes maletas e malas de material de fibra de carbono/alumínio. "Nosso último design reflete completamente os estilos e tipos de tendência atualmente apreciada para malas e bagagens no mercado", declarou Crystal Zheng, comerciante estrangeira no departamento internacional da empresa. "A Feira de Cantão é a melhor plataforma para apresentar e expandir nossas categorias de produtos a fim de atingir diferentes mercados com diferentes designs em potencial, como a oferta de mochilas funcionais para consumidores norte-americanos, designs coloridos para consumidores sul-americanos e estilos de designer para consumidores japoneses."

Sobre a Feira de Cantão

A Feira de Importação e Exportação da China, também conhecida como a Feira de Cantão, é realizada a cada dois anos em Guangzhou, toda primavera e outono. Criada em 1957, a feira é agora uma exposição abrangente com o histórico mais longo, o nível mais elevando, a maior escala e o maior número de produtos, bem como a distribuição mais ampla de origens de compradores e a maior movimentação de vendas comerciais da China.

