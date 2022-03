Gerenciamento de acesso privilegiado da RevBits garante o ouro e supera Secret Server da ThycoticCentrify no Globee Awards® 2022

Provedora de soluções de segurança cibernética RevBits é nomeada ganhadora do ouro em uma categoria e da prata em mais duas no 18th Annual Globee Cyber Security Global Excellence Awards

MINEOLA, Nova York, 14 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A RevBits anunciou que conquistou o ouro na premiação Globee Awards® 2022 por sua solução de gerenciamento de acesso privilegiado (PAM). O Globee Awards premia os melhores provedores do mundo por seu desempenho organizacional, tecnologia, produtos, liderança de serviços, iniciativas e muito mais.

A RevBits está feliz por ganhar o ouro nas seguintes categorias:

Ouro – Controle de Acesso Privilegiado | Segurança e Gestão

Gerenciamento de acesso privilegiado da RevBits

O ThycoticCentrify - Secret Server ganhou a prata na categoria Controle de Acesso Privilegiado.

"Como desenvolvedores de software de segurança cibernética, nosso foco é oferecer a nossos clientes soluções sofisticadas e robustas para melhorar seu status de segurança", disse o CEO, David Schiffer. "Conquistar o ouro, superando a Thycotic, que é líder do setor no espaço de mercado de gerenciamento de acesso privilegiado e que foi adquirida no ano passado, supostamente, por USD 1,4 bilhão, é muito gratificante. Por meio dos esforços de nossas equipes de desenvolvimento e do roteiro de tecnologia direcionado por nosso CTO, Mucteba Celik, continuaremos a aprimorar e a desenvolver nossa solução de gerenciamento de acesso privilegiado para oferecer controle de alto nível aos clientes."

"Nossa solução de PAM é um importante produto em nosso conjunto de soluções empresariais", disse Mucteba Celik, CTO. "O mercado de PAM é competitivo, e ter sido reconhecida superando a Thycotic é uma grande honra. "Nossos esforços de desenvolvimento, ao longo de vários anos, foram direcionados para oferecer uma das soluções de PAM mais abrangentes do mercado."

"Por exemplo, a Thycotic afirma ser a única solução de PAM de classe empresarial disponível na nuvem e no local. Como uma verdadeira solução empresarial, desde a concepção, o PAM da RevBits sempre esteve disponível tanto na nuvem quanto no local. Apoiamos plenamente as empresas que preferem manter todos seus sistemas no local, empresas que executam tudo na nuvem e empresas que têm um ambiente híbrido. O PAM é um requisito de segurança fundamental para as empresas, e oferecer uma solução que pode crescer à medida que o cliente aumenta suas necessidades de gerenciamento de acesso foi o conceito do desenvolvimento modular de nossas soluções desde o início."

A RevBits recebeu outros prêmios durante o 18th Annual Globee Cyber Security Global Excellence Awards. Além do ouro para a solução de gerenciamento de acesso privilegiado da RevBits, a empresa conquistou:

Prata – Empresa do Ano | Software de Segurança

RevBits e diretor de tecnologia Mucteba Celik

Prata – Segurança de Endpoints | Fraude, Proteção e Resposta

Segurança de endpoints e EDR da RevBits

Sobre a RevBits

Fundada em 2018, a RevBits é uma empresa completa de segurança cibernética dedicada a oferecer a seus clientes proteção e atendimento de alto nível. Ao oferecer várias ferramentas avançadas de segurança, que podem ser administradas por meio de uma plataforma de segurança unificada, a RevBits oferece proteção contra as ameaças cibernéticas mais sofisticadas enfrentadas pelas empresas. A RevBits está sediada em Mineola, Nova York, com escritórios em Princeton, Nova Jersey; Boston, Massachusetts; Londres, na Inglaterra; e Antuérpia, na Bélgica. Para mais informações sobre a RevBits, acesse www.revbits.com/aboutrevbits.

Contato: Neal Hesterberg, (609) 516-2846, [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg

FONTE RevBits LLC

