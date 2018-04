Gestion des incidents via FACT24 : comment la technologie peut nous aider à éviter les crises

En cas d'intrusion à son domicile, le capteur du système d'alarme informe le propriétaire sur son smartphone. Ce qui est chose commune depuis longtemps pour les particuliers fonctionne également dans le domaine professionnel.

En connectant une technologie intelligente, comme un dispositif de détection, au système d'alerte FACT24, les entreprises peuvent exploiter tout le potentiel de l'équipement déjà présent : lorsqu'une installation de production s'arrête ou lorsque la température de l'entrepôt réfrigéré augmente, les capteurs alertent automatiquement l'expert compétent qui peut alors résoudre le problème. Si un serveur tombe en panne au milieu de la nuit, l'administrateur responsable est alerté sur son téléphone d'astreinte - et il ne l'apprend pas seulement en lisant un e-mail ou en arrivant au bureau. Lorsqu'un client écrit à l'assistance 24 h/24, un collaborateur du support est automatiquement informé - par exemple par un appel - sans qu'il ait besoin de consulter ses emails.

Gagner du temps et intervenir le plus tôt possible

Dans tous ces exemples, les entreprises minimisent un sinistre potentiel ou réel grâce à l'alerte rapide et automatique via FACT24. Même les incidents semblant minimes sont détectés plus rapidement et des répercussions sont évitées dans de nombreux cas. « Une technologie intelligente est aujourd'hui employée dans de nombreux endroits et, grâce à un outil flexible d'alerte tel que FACT24, bientôt plus aucun incident ne pourra nous échapper - quel que soit le moment ou le lieu où il se produit. Ainsi, les responsables ont leurs yeux, leurs oreilles et leurs capteurs partout - selon les exigences de leur environnement professionnel », a déclaré Dr. Jörg Rahmer, Directeur Produit et Innovation chez F24 AG.

Un moteur pour l'Internet des objets

Dans le domaine professionnel, le défi réside surtout dans la complexité : responsabilités, qualifications, horaires d'astreinte, coordonnées - ces informations ainsi que d'autres changent bien plus souvent dans le domaine professionnel que dans le privé. De plus, les entreprises ont des exigences élevées, notamment en termes de protection des données, de sécurité, de disponibilité et de documentation. « L'Internet des objets devient réellement utile aux entreprises lorsqu'il est connecté à une solution d'alerte en mesure de prendre en compte cette complexité et ces exigences. », poursuit Jörg Rahmer.

La version détaillée du communiqué de presse et de plus amples informations sur F24 sont disponibles ici : https://www.f24.com/fr/presse/

