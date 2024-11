GETESA s'associe à Comviva pour accélérer les paiements numériques et offrir des services de communication et de messagerie de nouvelle génération

- GETESA Money S.A., une filiale de GETESA, lance en Guinée Équatoriale les premiers services de paiement numérique sur la plateforme mobiquity® Pay de Comviva

- Comviva dote GETESA d'une solution Cloud de communication et de messagerie convergées de nouvelle génération

NEW DELHI, 15 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Comviva, le leader mondial des solutions d'expérience clients et de monétisation des données, a annoncé aujourd'hui son partenariat stratégique avec Guinea Ecuatorial de Telecomunicaciones SA (GETESA), le plus grand opérateur de télécommunications de Guinée Équatoriale, pour lancer une plateforme complète de paiements numériques. Ce partenariat tripartite entre GETESA/GETESA Money S.A., Comviva et Quitus Payments & Services S.A. marque une étape importante dans l'évolution numérique du paysage financier de la Guinée Équatoriale, en introduisant quelques-uns des premiers services de paiement numérique du pays et en accélérant la transition vers une économie cash-lite (sans numéraire).

S'appuyant sur la plateforme avancée mobiquity® Pay de Comviva, GETESA Money S.A. mettra à la disposition des utilisateurs une série de fonctionnalités fintech (technologie financière), telles que les transferts pair-à-pair (P2P), les paiements de factures, les paiements de commerçants et bien plus encore. Grâce à mobiquity® Pay, les clients de GETESA Money S.A. peuvent effectuer en toute transparence plusieurs transactions quotidiennes, telles que les paiements de services publics, les achats de produits alimentaires, les primes d'assurance, les recharges de télévision par satellite, les recharges de temps d'antenne mobile et bien d'autres encore. La plateforme permettra également le libre-service, avec un soutien supplémentaire grâce au vaste réseau d'agents de GETESA, ce qui favorisera l'accessibilité et la commodité dans tout le pays.

Comviva déploiera également sa plateforme de communication et de messagerie convergées de nouvelle génération dans le cloud, qui simplifie les services SMS, USSD et Firewall, ainsi que divers services à valeur ajoutée, dans une seule plateforme unifiée. Cette solution permettra à GETESA de planifier et de gérer efficacement l'ensemble de ses besoins en matière de communication, soutenant sa transformation en un leader des télécommunications de nouvelle génération en Guinée Équatoriale.

Quitus Payments & Services S.A., connu pour sa grande expertise en matière de fintech, jouera un rôle crucial dans le déploiement global de la solution. Grâce à sa connaissance approfondie du développement technologique et des finances numériques, Quitus apporte la base idéale pour accélérer la réussite de ce projet.

Carlos Esono MIKO NSING, PDG de GETESA, a exprimé son enthousiasme : « Chez GETESA, nous nous engageons à faciliter la vie de nos clients en leur offrant des solutions innovantes qui répondent à leurs besoins financiers quotidiens. Ce partenariat avec Comviva et Quitus Payments & Services S.A. apporte une puissante plateforme de paiements numériques qui permettra à nos clients de bénéficier d'une plus grande commodité et d'une meilleure inclusion financière, en améliorant leur vie et en contribuant à la transformation numérique de la Guinée Équatoriale. »

S'exprimant sur ce partenariat, Rajesh Chandiramani, directeur général de Comviva, a déclaré : « Cette collaboration témoigne de notre volonté de faire progresser les services financiers numériques à l'échelle mondiale et de créer un impact significatif dans le monde réel. En équipant GETESA Money S.A. de notre plateforme mobiquity® Pay, nous fournissons une solution de paiement numérique fiable et pratique qui s'aligne sur la vision de GETESA, de simplification des transactions financières pour ses clients. En fin de compte, ce partenariat ne favorise pas seulement l'inclusion financière, mais établit également une référence pour une économie sans numéraire en Guinée Équatoriale, renforçant ainsi notre engagement à transformer les paysages financiers du monde entier. »

« Notre rôle dans ce partenariat est d'apporter notre profonde expertise en matière de technologie et de développement fintech, en faisant le lien entre les capacités financières numériques de Comviva et la solide présence de GETESA Money S.A. sur le marché. Ensemble, nous préparons le terrain pour un changement transformateur vers la commodité sans numéraire pour les habitants de la Guinée Équatoriale », a déclaré NDONGMO Patrice Maurille, PDG de Quitus Payments & Services S.A.

mobiquity® Pay de Comviva est le leader mondial des solutions de paiement et de portefeuille numériques. Avec plus de 90 déploiements dans plus de 50 pays, en traitant 300 milliards de dollars US par an, il sert les consommateurs, les commerçants, les entreprises et les banques à l'échelle mondiale, en encourageant les opérateurs de télécommunications, les banques et les entreprises de fintech à utiliser ses capacités. La plateforme offre un large éventail de fonctionnalités, allant de l'inscription numérique aux paiements de factures et aux transactions entre les commerçants. La solution rationalise des instruments de paiement divers au sein d'une plateforme de portefeuille unifiée, qui garantit l'accessibilité pour un large éventail d'utilisateurs, allant des particuliers sous-bancarisés aux entreprises en passant par les milléniaux et la génération Z.

Contact

Sundeep Mehta

[email protected]

+91-9910030732

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/995982/4760440/Comviva_Logo.jpg