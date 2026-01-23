GFI Software fait de Zebra Systems son principal partenaire de distribution en Amérique du Nord

La consolidation stratégique renforce la capacité des partenaires et accélère la croissance aux États-Unis et au Canada.

AUSTIN, Texas, 23 janvier 2026 /PRNewswire/ -- GFI Software , le leader international des solutions de sécurité et de communication alimentées par l'IA pour les petites et moyennes entreprises (PME), a annoncé aujourd'hui la consolidation de sa distribution nord-américaine sous Zebra Systems LLC (Zebra Systems). À compter du 21 avril 2026, Zebra Systems sera le principal partenaire de distribution de GFI aux États-Unis et au Canada.

Cette décision reflète l'engagement de GFI à simplifier sa stratégie de distribution et à investir dans le renforcement des capacités de ses partenaires. Zebra Systems apporte une expertise avancée des produits GFI, une équipe dédiée à GFI en Amérique du Nord et une expérience éprouvée de la réussite des revendeurs.

Depuis plus de 15 ans, la filiale européenne de Zebra Systems est le distributeur le plus performant de GFI dans toutes les zones géographiques. La constance de ces performances a conduit Eric Vaughan, PDG de GFI, à rencontrer Zdenek Binek, PDG de Zebra, il y a deux ans, pour promouvoir l'expansion sur le marché américain.

« Zebra est depuis des années le distributeur le plus important de GFI dans le monde », a déclaré M. Vaughan. « Lorsque j'ai rencontré Zdenek, je lui ai dit que le marché nord-américain avait besoin de ce qu'ils avaient construit en Europe, avec la même approche axée sur les partenaires et les capacités techniques. Ils ont investi dans une équipe américaine et ont apporté cette même expertise ici. Cette consolidation est la suite logique. »

Renforcer l'expérience des partenaires

Les revendeurs qui travaillent avec Zebra Systems bénéficieront d'une boutique en ligne spécialement conçue pour rationaliser les commandes, d'une assistance technique et commerciale de la part des spécialistes de GFI et de programmes de formation conçus pour aider les partenaires à développer leurs activités. Zebra Systems a été reconnu par GFI Software en tant que Top Growth Partner et lauréat du prix de l'innovation en 2025.

« Nous nous engageons à être le moteur de croissance des partenaires GFI en Amérique du Nord », a déclaré Paul Trefonas, vice-président des ventes GFI en Amérique du Nord chez Zebra Systems. « Notre équipe a une grande expérience de ces produits et nous investissons dans les ressources et le soutien dont les revendeurs ont besoin pour réussir. »

L'accord de distribution de GFI avec Climb Channel Solutions prendra fin le 21 avril 2026. « Nous sommes reconnaissants à Climb de son partenariat passé et de ses efforts pour soutenir notre communauté de revendeurs », a déclaré M. Vaughan.

Les revendeurs qui travaillent actuellement avec Climb sont encouragés à prendre contact avec Zebra Systems pour assurer la continuité du service. Les abonnements et licences existants seront transférés sans problème et l'équipe de Zebra Systems est prête à prendre en charge l'intégration.

A propos de GFI Software

GFI Software propose des solutions de sécurité et de communication basées sur l'IA pour les petites et moyennes entreprises. La plateforme de GFI GFI AppManager AI fournit une gestion informatique basée sur le cloud avec All Customers, All Products, One Single Screen™. Les produits GFI Software sont disponibles auprès de milliers de partenaires dédiés dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site https://gfi.ai .

À propos de Zebra Systems LLC

Zebra Systems LLC North America fournit des solutions informatiques personnalisées par le biais d'alliances technologiques stratégiques et d'une gamme étendue de services. Avec plus de 15 ans d'expérience en tant que premier distributeur européen de GFI Software, Zebra Systems s'est étendu au marché américain en 2024 pour apporter la même expertise aux partenaires nord-américains. L'accent mis par la société sur la réussite des clients, l'amélioration continue et l'expertise technique fait de Zebra Systems un distributeur de premier plan sur le marché nord-américain.

Pour les demandes de renseignements sur la transition : [email protected] ou [email protected]

Pour les demandes de renseignements des médias : [email protected]

Pour les demandes de renseignements commerciaux : [email protected]

