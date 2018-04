GFL Environmental Inc. annonce une recapitalisation de 5,125 milliards de dollars avec de nouveaux investisseurs menés par BC Partners et leur partenaire OTPP

Concernant la transaction, Patrick Dovigi, le fondateur et PDG, conservera son rôle et la direction de GFL, ainsi qu'une participation importante dans la société, alors que les investisseurs acquerront les intérêts des partenaires actuels, dont les fonds gérés par HPS Investment Partners, Macquarie Infrastructure Partners III et Hawthorn Equity Partners ou en association avec ces mêmes sociétés.

GFL est un fournisseur nord-américain de solutions environnementales diversifiées connaissant l'une des plus fortes croissances. Elle fournit des services en gestion des déchets solides, en gestion de déchets liquides et en gestion des infrastructures. À travers son réseau de plus de 140 établissements situés au Canada et dans le Michigan, GFL fournit des solutions rentables de gestion des déchets qui incitent à une plus grande responsabilité environnementale. Forte de plus de 5000 employés, l'équipe de GFL fournit des services locaux à plus de 2,5 millions de foyers dans le cadre de contrats municipaux, ainsi qu'à plus de 60 000 clients industriels, commerciaux et institutionnels.

M. Dovigi, au nom de GFL, a déclaré : « Aujourd'hui est une étape très importante pour la prochaine phase de croissance de GFL. De nos modestes débuts en 2007 avec huit employés pour atteindre à présent un effectif comptant plus de 5000 personnes au Canada et aux États-Unis, les dix dernières années ont été tout simplement remarquables. La signature de cette transaction reflète le travail assidu et le dévouement de chacun de nos employés dont les efforts inlassables font de GFL ce qu'elle est aujourd'hui. Sans eux, notre succès durable n'aurait pas été possible. »

M. Dovigi a ajouté : « BC Partners et Ontario Teachers' répondent à tous nos critères chez GFL. Ayant fondé la société, il était très important pour moi de trouver des partenaires qui partageaient les mêmes principes, les mêmes valeurs et la même vision, et qui disposaient également d'un capital significatif pour financer nos projets de croissance ambitieux. Je tiens à remercier HPS Investment Partners, Macquarie Infrastructure Partners et Hawthorn Equity Partners d'avoir soutenu GFL ces dernières années. »

Paolo Notarnicola, partenaire principal, qui a mené l'investissement, a déclaré : « BC Partners est ravie de nouer un partenariat avec Patrick et son équipe de direction de grande qualité. Notre objectif est de fournir le capital et le soutien stratégique nécessaires pour poursuivre leur remarquable histoire de croissance. » Raymond Svider, associé directeur et coprésident de BC Partners, a ajouté : « Nous nous réjouissons de cette collaboration étroite avec GFL et nos partenaires chez Ontario Teachers, car elle représente une part importante de notre stratégie à long terme pour nous développer sur le marché canadien. »

« GFL est une success-story canadienne exceptionnelle portée par une équipe de direction éprouvée. Nous pensons que ce partenariat avec GFL et nos partenaires chez BC Partners créera une valeur significative pour nos actionnaires », a déclaré Jane Rowe, directrice supérieure et chef de la division Private Capital du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.

La transaction devrait être conclue d'ici le 30 juin 2018. Scotiabank est intervenu en tant que conseiller financier de BC Partners au Canada avec Citi aux États-Unis. Citigroup Global Markets Inc. a également fourni un financement engagé pour la transaction. RBC Capital Markets, CIBC World Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, BMO Capital Markets et Barclays Capital Canada sont intervenus en tant que conseillers financiers de GFL. Stikeman Elliott LLP et Cleary Gottleib Steen &Hamilton LLP sont les conseillers juridiques de GFL, alors que Osler, Hoskin & Harcourt LLP et Simpson Thacher & Bartlett LLP ont fourni des conseils juridiques aux investisseurs.

À propos de BC Partners

BC Partners est une importante société internationale d'investissement, dont les actifs sous gestion totalisent plus de 17 milliards d'euros en capital-investissement et crédit privé. Fondée en 1986, BC Partners joue un rôle actif dans le développement du marché européen du rachat par emprunt depuis trois décennies. Aujourd'hui, les dirigeants de BC Partners opèrent sur les marchés comme une équipe intégrée par le biais des bureaux de la société situés en Amérique du Nord et en Europe.

Depuis sa fondation, BC Partners a effectué 101 investissements en capital-investissement dans des entreprises dont la valeur totale s'élève à près de 124 milliards d'euros et investit actuellement dans son dixième fonds de capital-investissement. Pour des informations complémentaires, veuillez visiter www.bcpartners.com. .

À propos d'Ontario Teachers'

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Ontario Teachers') est le plus grand régime de retraite du Canada réservé aux membres d'une même profession avec des actifs nets sous gestion de 180,5 milliards CAD au 30 juin 2017. Il détient un portefeuille mondial diversifié d'actifs, dont 80 % sont gérés en interne. Il a obtenu un taux de rendement brut annualisé de 10,1 % depuis la création du régime en 1990. Ontario Teachers' est une organisation indépendante dont le siège se trouve à Toronto. Son bureau de la région Asie-Pacifique se trouve à Hong Kong alors que son bureau pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique se trouve à Londres. Le régime de pension à prestations déterminées, entièrement financé, investit et administre les pensions des 318 000 enseignantes et enseignants actifs et retraités de la province de l'Ontario. Pour plus d'informations, rendez-nous visite sur otpp.com et suivez-nous sur Twitter @OtppInfo.

À propos de GFL

Établie à Toronto, en Ontario, GFL est une société de services environnementaux diversifiée offrant une gamme complète de services de gestion des déchets solides, d'infrastructure et d'assainissement des sols, et des déchets liquides par l'intermédiaire de sa plateforme d'installations situées à travers le Canada et dans le sud-est du Michigan. GFL compte plus de 5000 employés et offre une vaste gamme de services environnementaux à plus de 60 000 clients commerciaux et industriels ainsi que des services de collecte de déchets solides à plus de 2,5 millions de ménages.

Informations de nature prospective

Ce communiqué est susceptible de contenir des informations de nature prospective concernant notamment, sans toutefois s'y limiter, la recapitalisation proposée de GFL par les investisseurs dont BC Partners, Ontario Teachers' et d'autres. De telles informations de nature prospective sont fondées sur certaines hypothèses et analyses réalisées par GFL à la lumière de son expérience et de sa perception des conditions actuelles et des développements futurs attendus, ainsi que sur d'autres facteurs que la société considère appropriés dans les circonstances. Cependant, le fait de savoir si les résultats, le rendement ou les réalisations seront conformes aux attentes et prévisions de GFL est soumis aux conditions du marché et à un certain nombre de risques connus et inconnus et d'incertitudes qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de GFL.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/680379/GFL_logo_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/680380/BC_Partners_Logo.jpg

SOURCE GFL Environmental Inc.