GFL Environmental Inc. anuncia recapitalização de US$ 5,125 bilhões com novos investidores liderada pela BC Partners e seu sócio OTPP

Em conjunto com a transação, Patrick Dovigi, fundador e CEO, manterá sua função e liderança da GFL, bem como participação acionária significativa na Empresa, enquanto que os investidores adquirirão os juros dos parceiros atuais, incluindo fundos gerenciados ou associados à HPS Investment Partners, Macquarie Infrastructure Partners III e Hawthorn Equity Partners.

A GFL é uma das prestadoras de soluções diversificadas de mais rápido crescimento na América do Norte. Ele proporciona serviços em gestão de eliminação de sólidos, gestão de eliminação de líquidos e gestão de infraestrutura. Por meio de sua rede de mais de 140 unidades no Canadá e em Michigan, a GFL proporciona soluções de gestão de eliminação de resíduos com boa relação custo/benefício que encoraja uma maior responsabilidade ambiental. A equipe da GFL de mais de 5.000 funcionários proporciona serviços locais a mais de 2,5 milhões de lares sob contratos municipais e a mais de 60.000 clientes industriais, comerciais e institucionais.

O Sr. Dovigi, em nome da GFL, disse que "hoje é um marco muito importante para a próxima fase de crescimento da GFL. Desde nosso início humilde em 2007 com oito funcionários a ter agora crescido a uma força de trabalho de mais de 5.000 tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, os últimos 10 anos foram realmente surpreendentes. A assinatura dessa transação reflete o trabalho árduo e a dedicação de cada um de nossos funcionários cujos esforços incansáveis fazem da GFL o que ela é hoje. Sem eles, nosso sucesso contínuo não seria possível."

O Sr. Dovigi acrescentou: "A BC Partners e o Ontario Teachers' satisfazem todas as nossas necessidades na GFL. Tendo fundado a empresa, foi muito importante encontrar parceiros que compartilhavam dos mesmos princípios, valores e visão, junto com a posse de capital significativo para financiar nossos ambiciosos planos de crescimento. Gostaria de agradecer a HPS Investment Partners, Macquarie Infrastructure Partners e Hawthorn Equity Partners por apoiarem a GFL durante os anos anteriores."

Paolo Notarnicola, parceiro sênior, que liderou o investimento, declarou: "A BC Partners está empolgada em fazer parceria com Patrick e sua equipe de gestão de alta qualidade. Nossa meta é proporcionar o suporte estratégico e de capital necessário à continuação de sua notável história de crescimento." Raymond Svider, sócio administrativo e co-presidente da BC Partners, acrescentou: "Nós ansiamos por uma colaboração de perto com a GFL e nossos parceiros no Ontario Teachers' como uma parte importante de nossa estratégia de longo prazo para crescimento no mercado canadense".

"A GFL é uma história de sucesso canadense excepcional, liderada por uma equipe de administração comprovada. Nós esperamos que essa parceria com a GFL e nossos parceiros na BC Partners crie um valor significativo para nossas partes interessadas", declarou Jane Rowe, diretora-administrativa sênior de Capital Privado, no Fundo de Pensão dos Professores de Ontario.

Espera-se que a transação seja concluída em 30 de junho de 2018. O Scotiabank agiu como um consultor financeiro para a BC Partners no Canadá com o Citi nos Estados Unidos. O Citigroup Global Markets Inc. também proporcionou um comprometimento de financiamento para a transação. A RBC Capital Markets, CIBC World Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, BMO Capital Markets e Barclays Capital Canada agiram como consultora financeira para a GFL. A Stikeman Elliott LLP e a Cleary Gottleib Steen &Hamilton LLP são consultoras jurídicas da GFL, enquanto que a Osler, Hoskin & Harcourt LLP e a Simpson Thacher & Bartlett LLP proporcionam consultoria jurídica aos investidores.

Sobre a BC Partners

A BC Partners é um escritório internacional de investimentos com mais de € 17 bilhões de ativos sob gerenciamento em ações privadas e crédito privado. Fundada em 1986, a BC Partners tem desempenhado um papel ativo no desenvolvimento do mercado de buyout europeu por três décadas. Atualmente, os executivos da BC Partners operam em mercados como uma equipe integrada por meio dos escritórios da firma na América do Norte e Europa.

Desde seu início, a BC Partners concluiu 101 investimentos em ações privadas em empresas com um valor empresarial total de € 124 bilhões e, atualmente, está investindo em seu décimo fundo de ações privadas. Para mais informações, favor acessar www.bcpartners.com .

Sobre o Ontario Teachers'

O Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') é o maior fundo de pensão de profissão única do Canadá, com C$ 180,5 bilhões em ativos líquidos até 30 de junho de 2017. Ele detém um portfólio global diversificado de ativos, aproximadamente 80% dos quais gerenciados internamente, e obtém uma taxa de retorno bruto anualizada de 10,1% desde a fundação do Plano em 1990. O Ontario Teachers' é uma organização independente com sede em Toronto. Seu escritório na região da Ásia-Pacífico está localizado em Hong Kong, e seu escritório para a região da Europa, Oriente Médio e África está em Londres. O plano de benefícios definido, que é totalmente capitalizado, investe e administra as pensões de 318.000 professores ativos e aposentados da província de Ontario. Para mais informações, acesse otpp.com e siga-nos no Twitter @OtppInfo.

Sobre a GFL

A GFL, com sede em Toronto, ON, é uma empresa de serviços ambientais diversificada que oferece uma linha abrangente de serviços de gestão de eliminação de resíduos sólidos, infraestrutura e remediação do solo, e eliminação de resíduos líquidos por meio de sua plataforma de unidades no Canadá e no sudeste de Michigan. A GFL possui uma força de trabalho de mais de 5.000 funcionários e concede sua ampla gama de serviços ambientais a mais de 60.000 clientes comerciais e industriais, bem como seus serviços de coleta de resíduos sólidos a mais de 2,5 milhões de residências.

Informações preditivas

Este comunicado pode conter informações preditivas, incluindo, entre outras, a recapitalização proposta da GFL por investidores incluindo a BC Partners, Ontario Teachers', entre outros. Tais informações preditivas são baseadas em certas suposições e análises feitas pela GFL à luz de sua experiência e percepção das condições atuais e desenvolvimentos futuros esperados, bem como de outros fatores que crê serem apropriados dadas as circunstâncias. No entanto, se os resultados, desempenho ou conquistas reais se conformarão às expectativas e previsões da GFL é algo sujeito às condições de mercado e a diversos riscos desconhecidos e incertezas que poderiam fazer com que os resultados reais diferissem essencialmente das expectativas da GFL.

