GGE annonce la nomination d'un PDG pour sa filiale américaine afin de mener d'explorer le secteur des énergies vertes

HANZHONG, Chine, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Green Giant Inc. (NASDAQ : GGE) (« GGE » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Junaid Ali au poste de PDG de sa filiale à part entière Green Giant LLC, afin d'explorer la section des énergies vertes aux États-Unis.

M. Junaid Ali a des dizaines d'années d'expérience dans le développement de projets énergétiques de plusieurs millions de dollars, allant du secteur des services publics d'électricité à celui du pétrole et du gaz, sur quatre continents différents. Il a commencé sa carrière chez Cummins (NYSE:CMI) en tant qu'ingénieur projet, puis est devenu chef de projet dans le secteur de la production d'énergie de 2006 à 2011. Il a ensuite rejoint APR Energy en 2011 en tant que chef de projet senior et a évolué vers un poste de directeur de projet dans le domaine de la distribution d'énergie chez General Electric (NYSE : GE) en 2015. Chez GE, il a dirigé des projets stratégiques de GE Power Conversion dans le domaine de l'énergie solaire à grande échelle et dans le secteur industriel. Il a géré une équipe pluridisciplinaire pour mener à bien des projets mondiaux et a été choisi pour diriger le projet avec NextEra Energy Resources. Après GE, il a fondé Prismecs LLC, une société de services énergétiques industriels qui fournit des services d'ingénierie, d'approvisionnement, d'exploitation et de maintenance à guichet unique pour le secteur de l'énergie. M. Ali, via Prismecs LLC, a fourni des services industriels et des solutions de chaînes d'approvisionnement efficaces et rentables.

M. Junaid Ali a déclaré : « Je suis ravi de partager avec la direction de GGE une vision commune de la réduction du carbone et de l'investissement dans toute technologie permettant de produire de l'énergie propre. Je suis convaincu que ma solide expérience dans le secteur, associée au statut de société cotée en bourse de GGE, apportera un rendement significatif aux actionnaires de GGE. »

La direction estime que l'expérience commerciale, opérationnelle et industrielle de M. Ali lui permet de diriger la filiale américaine de GGE et d'explorer les activités prévues dans le domaine de l'énergie verte.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui sont susceptibles d'être modifiées. Elles sont conformes à la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les « déclarations prospectives » relatives aux activités de China HGS Real Estate Inc. qui peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « croit », « s'attend à » ou d'autres expressions similaires, impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient entraîner des résultats réels différents. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter : les incertitudes du marché pour l'activité de la Société, les facteurs macroéconomiques, technologiques, réglementaires ou autres affectant la rentabilité des activités immobilières, et d'autres risques liés à l'activité de la Société et aux opérations en Chine. Veuillez vous reporter au rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 30 septembre 2021 et aux autres documents déposés auprès de la SEC, pour obtenir des informations spécifiques sur les facteurs de risque. Compte tenu de ces risques et incertitudes, nous vous conseillons de ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Les résultats réels de la société pourraient être sensiblement différents de ceux contenus dans les déclarations prospectives. La Société ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour ses déclarations prospectives afin de refléter des événements ou des circonstances qui pourraient survenir après la date de ce communiqué.

À propos de China Green Giant, Inc.

Green Giant Inc. (NASDAQ : GGE (anciennement China HGS Real Estate, Inc), fondée en 1995 et dont le siège est situé à Hanzhong City, dans la province de Shaanxi, est un promoteur immobilier de premier plan dans la région et détient la qualification nationale de catégorie I en matière d'immobilier. Depuis le début de l'année 2022, la Société a commencé à étudier la possibilité de diversifier ses activités. Pour de plus amples informations sur Green Giant, veuillez consulter le site www.gge.com.

