GGE powołuje nowego dyrektora generalnego swojej spółki zależnej w USA, który wprowadzi ją do sektora energii ekologicznej

HANZHONG, Chiny, 15 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- Green Giant Inc. (NASDAQ: GGE) („GGE" lub „Spółka") poinformowała dziś o powołaniu Junaida Aliego na stanowisko dyrektora generalnego Green Giant LLC, spółki zależnej w 100% należącej do Green Giant Inc. Nowy dyrektor wprowadzi spółkę do amerykańskiego sektora energii ekologicznej.

Junaid Ali przez dziesięciolecia zdobywał doświadczenie w realizacji wartych wiele milionów dolarów projektów energetycznych dla przedsiębiorstw z czterech kontynentów, prowadzących działalność w sektorze energetyki publicznej, a także gazu i ropy naftowej. Karierę zawodową rozpoczynał w firmie Cummins (NYSE: CMI) na stanowisku inżyniera projektu, a następnie w latach 2006-2011 pełnił funkcję kierownika projektów w dziale produkcji energii elektrycznej. W 2011 r. objął stanowisko głównego kierownika projektów w APR Energy, a w 2015 r. został dyrektorem projektów w General Electric (NYSE: GE). Pracując dla GE, kierował strategicznymi, wielkoskalowymi projektami GE Power Conversion dla sektora energii słonecznej i przemysłu, zarządzał interdyscyplinarnym zespołem realizującym projekty o randze ogólnoświatowej, został też powołany na stanowisko kierownika projektu realizowanego we współpracy z NextEra Energy Resources. Po odejściu z GE założył spółkę Prismecs LLC, która świadczy usługi energetyczne dla przemysłu i oferuje przedsiębiorstwom energetycznym kompleksową obsługą inżynieryjną, dotyczącą zamówień, a także usługi konserwacji dla branży energetycznej. Za pośrednictwem spółki Prismecs LLC Junaid Ali dostarczał efektywne, przystępne cenowo usługi dla przemysłu oraz rozwiązania dla łańcuchów dostaw.

Junaid Ali powiedział: „Cieszę się, że zarząd GEE i ja mamy wspólną wizję ograniczenia emisji dwutlenku węgla i inwestowania w każdą technologię prowadzącą do uzyskania czystej energii. Jestem przekonany, że moje duże doświadczenie w branży i status spółki publicznej, jakim cieszy się GEE, przyniosą udziałowcom GEE wysokie zyski".

Zarząd spółki jest przekonany, że doświadczenie Junaida Aliego w obszarze działalności handlowej i operacyjnej oraz znajomość branży czynią go odpowiednio wykwalifikowanym liderem, który podoła zadaniu wprowadzenia amerykańskiej spółki zależnej GEE do sektora energii ekologicznej.

Zasada „safe harbor"

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące, które mogą ulec zmianie. Wypowiedzi prognozujące sformułowano w oparciu o zasady „safe harbor" ujęte w Ustawie o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (ang. Private Securities Litigation Reform Act). Wszystkie „wypowiedzi prognozujące" odnoszące się do działalności China HGS Real Estate Inc., które można zidentyfikować na podstawie takich wyrażeń dotyczących przyszłości jak „uważa się", „przewiduje się" lub tym podobnych, dotyczą znanego i nieznanego ryzyka bądź braku pewności, a ich realne konsekwencje mogą odbiegać od założeń. Czynniki ryzyka obejmują także m.in. prowadzenie przez Spółkę działalności w niepewnym otoczeniu rynkowym, czynniki makroekonomiczne, technologiczne, regulacyjne i inne, które wywierają niekorzystny wpływ na rentowność branży nieruchomości; a także inne czynniki odnoszące się do działalności Spółki i ryzyka związanego z prowadzeniem działalności w Chinach. Szczegółowe informacje dotyczące czynników ryzyka omówiono w sprawozdaniu rocznym Spółki za rok finansowy dobiegający końca z dniem 30 września 2021 r. złożonym na formularzu 10-K, a także w innych dokumentach przedłożonych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Mając na względzie wspomniane rodzaje ryzyka i niepewności, nie należy nadmiernie podlegać na wypowiedziach prognozujących. Rzeczywiste wyniki Spółki mogą znacząco odbiegać od ujętych w wypowiedziach prognozujących. Spółka nie jest zobowiązana ani do korygowania ani uaktualniania wypowiedzi prognozujących w taki sposób, aby odzwierciedlały one wydarzenia bądź okoliczności, które mogą wystąpić po dacie opublikowania niniejszej informacji prasowej.

China Green Giant, Inc.

Green Giant Inc. (NASDAQ: GGE, wcześniej China HGS Real Estate, Inc), spółka założona w 1995 r. z siedzibą główną w mieście Hanzhong w prowincji Shaanxi, to czołowy deweloper rynku nieruchomości w regionie posiadający certyfikat dewelopera 1. kategorii. Z początkiem 2022 r. Spółka rozpoczęła analizę możliwości zdywersyfikowania prowadzonej działalności. Dalsze informacje na temat spółki Green Giant można uzyskać pod adresem www.gge.com.

