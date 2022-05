GI Hub reúne especialistas globais para assessorar em uma estrutura do G20 a fim de impulsionar o investimento em infraestrutura sustentável

SYDNEY, 19 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- O Global Infrastructure Hub (GI Hub) anunciou a formação de um grupo técnico de especialistas em infraestrutura, finanças e clima globais para oferecer orientações estratégicas para o G20 e o GI Hub sobre uma estrutura futura que oferecerá novas recomendações para ampliar o investimento do setor privado em infraestrutura sustentável.

Na semana passada, o diretor de conteúdo (COO) do GI Hub, Henri Blas, convocou o Grupo de Trabalho Técnico para revisar a estrutura preliminar, que deve ser publicada no quarto trimestre de 2022. A estrutura, que está sendo desenvolvida com o apoio da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do Fundo de Infraestrutura Global (GIF), apoia as prioridades de infraestrutura e finanças sustentáveis do G20 e se alinha com um novo relatório do GI Hub sobre caminhos de transição da infraestrutura.

Líderes de infraestrutura da Presidência da Indonésia do G20, Ministérios das Finanças e bancos centrais do G20, redes de investidores de longo prazo, bancos multilaterais de desenvolvimento, GIF e OCDE estão envolvidos no grupo e oferecem contribuições diretas para moldar as recomendações da estrutura.

A infraestrutura continua sendo uma grande barreira para atingir metas climáticas urgentes, uma vez que consume 60% dos materiais do mundo e é responsável por 79% dos gases de efeito estufa globais. Na Conferência sobre Mudança Climática COP26 em Glasgow, em novembro passado, os países concordaram com várias promessas que impulsionarão a infraestrutura sustentável. A nova estrutura ajudará os tomadores de decisão a traduzir esses compromissos de alto nível em resultados tangíveis em escala global.

"Atualmente, a infraestrutura sustentável atrai metade de todo o investimento do setor privado em infraestrutura, entretanto, o valor total dos investimentos privados em infraestrutura, USD 100 bilhões em 2020, ainda não é suficiente para resolver a emergência climática", disse Henri Blas, COO do GI Hub. "Para ajudar no enfrentamento desse desafio, o GI Hub está agregando soluções a fim de ampliar o investimento privado em infraestrutura sustentável em uma estrutura prática que facilite a ação imediata e prática".

A estrutura se baseará no relatório Infrastructure Monitor do GI Hub sobre sobre investimentos privados em infraestrutura, assim como na recente análise de dados do GI Hub, Resultados transformadores por meio de infraestrutura, e acelerará a agenda de infraestrutura do G20.

