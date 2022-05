GI Hub roept wereldwijde experts bijeen om te adviseren over een G20-raamwerk om investeringen in duurzame infrastructuur te stimuleren

SYDNEY, 19 mei 2022 /PRNewswire/ -- De Global Infrastructure Hub (GI Hub) heeft de oprichting aangekondigd van een technische werkgroep van wereldwijde experts op het gebied van infrastructuur, financiën en klimaat om strategisch advies te geven aan de G20 en GI Hub over een toekomstig raamwerk dat nieuwe aanbevelingen zal doen voor het opschalen van de particuliere sector investeren in duurzame infrastructuur.

Vorige week riep de Chief Content Officer (COO) van de GI Hub, Henri Blas, de Technische Werkgroep bijeen om het conceptkader te herzien, dat naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 zal worden gepubliceerd. Het kader, dat wordt ontwikkeld met steun van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Global Infrastructure Facility (GIF), ondersteunt de prioriteiten op het gebied van infrastructuur en duurzame financiering van de G20 en sluit aan bij een nieuw rapport van de GI Hub over infrastructuur overgangstrajecten.

Infrastructuurleiders van het Indonesische voorzitterschap van de G20, de ministeries van Financiën van de G20 en centrale banken, langetermijninvesteerdersnetwerken, multilaterale ontwikkelingsbanken, GIF en de OESO zijn bij de groep betrokken en leveren directe input bij het vormgeven van de aanbevelingen van het raamwerk.

Infrastructuur blijft een belangrijke belemmering voor het bereiken van dringende klimaatdoelen, verbruikt 60% van 's werelds materialen en is verantwoordelijk voor 79% van de wereldwijde broeikasgassen. Tijdens de COP26-conferentie over klimaatverandering in Glasgow afgelopen november zijn landen verschillende toezeggingen overeengekomen die zullen leiden tot duurzame infrastructuur. Het nieuwe kader zal besluitvormers helpen om dergelijke verbintenissen op hoog niveau om te zetten in tastbare resultaten op wereldschaal.

"Duurzame infrastructuur trekt nu de helft van alle investeringen van de particuliere sector in infrastructuur aan, maar het totale bedrag aan particuliere investeringen in infrastructuur, 100 miljard dollar in 2020, is nog lang niet genoeg om de noodsituatie op het gebied van klimaat aan te pakken", aldus GI. Hub-COO Henri Blas. "Om deze uitdaging aan te gaan, bundelt de GI Hub oplossingen voor het opschalen van particuliere investeringen in duurzame infrastructuur tot een praktisch kader dat onmiddellijke en praktische actie mogelijk maakt."

Het raamwerk zal voortbouwen op het Infrastructure Monitor-rapport van de GI Hub over particuliere investeringen in infrastructuur, gebaseerd op de recente gegevensanalyse van de GI Hub, Transformative Outcomes through Infrastructure, en de infrastructuuragenda van de G20 vooruit helpen.

