GIGABYTE accueille les joueurs dans l'AORUS Infinity à la PAX EAST 2024 pour une expérience IA supérieure

TAIPEI, 13 mars 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, est heureuse d'annoncer la présence de la sous-marque de gaming AORUS à la PAX EAST 2024 à Boston, aux États-Unis. Les participants peuvent s'attendre à plonger dans l'innovation de l'IA, en profitant des performances inégalées des ordinateurs portables de jeu GIGABYTE AI, des superbes moniteurs OLED et des puissants systèmes PC. En collaboration avec des développeurs de jeux bien connus, Capcom et miHoYo, AORUS offre également un accès exceptionnel et direct aux titres de jeux nouvellement lancés, des prix exclusifs sur le site et des défis de jeux passionnants tout au long de l'événement.

GIGABYTE welcomes gamers to AORUS Infinity for a superior AI experience at PAX EAST 2024

Pour révolutionner l'expérience de jeu pour les joueurs, AORUS dévoile la gamme révolutionnaire d'ordinateurs portables de jeu IA GIGABYTE, équipés des derniers processeurs Intel® Core™ Ultra et des GPU pour ordinateurs portables NVIDIA® GeForce RTX™ 40 qui offrent des performances jusqu'à 20 fois plus rapides pour les charges de travail d'IA générative. La série AORUS représente le summum de l'excellence en matière de jeu tout en étant équipée de la technologie exclusive AI Nexus des utilitaires AI Power Gear, AI Boost et AI Generator qui améliorent encore l'expérience utilisateur.

AORUS présente également une gamme de moniteurs OLED de différentes tailles pour offrir des visuels époustouflants et une expérience de jeu immersive. La pièce maîtresse est le premier écran gaming tactique DP2.1 UHBR20 au monde, FO32U2P, qui promet une expérience de jeu sans précédent avec une bande passante impressionnante de 80 Gbps sans Display Stream Compression (DSC). Avec un nouveau bouton tactique permettant de modifier la zone de visualisation pour une résolution optimale des FPS et des solutions pilotées par l'IA pour la protection contre les brûlures d'écran, cette gamme OLED donne un aperçu de l'avenir des écrans gaming.

Parallèlement aux démonstrations de produits, AORUS est ravie de s'associer à Capcom, pour offrir aux participants la chance de découvrir Dragon Dogma 2 en direct le jour de son lancement, le 22 mars. Les joueurs pourront avoir un accès anticipé à Zenless Zone Zero avant sa sortie et auront une chance de gagner des prix exclusifs. Tout en présentant sa puissante configuration de jeu avec divers défis en jeu, AORUS fait également une démonstration d'utilisation de l'IA en temps réel alimentés par les cartes graphiques NVIDIA® GeForce RTX™ 4090, offrant un réalisme inégalé et une permutation immersive de personnages de jeu dans chaque défi.

AORUS invite ceux qui ne peuvent pas y assister en personne à participer à un concours en ligne pour gagner une carte mère Z790 AORUS ELITE AX ICE pendant toute la durée de l'événement. Restez informés sur les détails de l'événement et les campagnes en suivant @aorus_official sur Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2348551/GIGABYTE_welcomes_gamers_AORUS_Infinity_a_superior_AI_experience_PAX.jpg