GIGABYTE begrüßt Gamer auf der PAX EAST 2024 mit AORUS Infinity für ein überragendes KI-Erlebnis

TAIPEI, 13. März 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, eine der weltweit führenden Computermarken, freut sich, die Präsenz seiner Gaming-Submarke AORUS auf der PAX EAST 2024 in Boston, USA, vorzustellen. Die Teilnehmer können sich darauf freuen, in die KI-Innovation einzutauchen und die unvergleichliche Leistung von GIGABYTE KI-Gaming-Laptops, atemberaubenden OLED-Monitoren und leistungsstarken PC-Systemen zu erleben. In Zusammenarbeit mit den bekannten Spieleentwicklern Capcom und miHoYo bietet AORUS außerdem einen außergewöhnlichen Zugang zu neuen Spielen, exklusive Preise vor Ort und aufregende Spiele-Herausforderungen während der Veranstaltung.

GIGABYTE welcomes gamers to AORUS Infinity for a superior AI experience at PAX EAST 2024

Um das Spielerlebnis für Gamer zu revolutionieren, stellt AORUS die bahnbrechende GIGABYTE AI-Gaming-Laptop-Reihe vor, die mit den neuesten Intel® Core™ Ultra Prozessoren und NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Laptop-GPUs ausgestattet ist, die eine bis zu 20-mal schnellere Leistung für generative AI-Workloads liefern. Die AORUS-Serie stellt die Spitze der Gaming-Exzellenz dar und ist mit der exklusiven AI Nexus-Technologie von AI Power Gear, AI Boost und AI Generator ausgestattet, die das Benutzererlebnis weiter verbessern.

AORUS stellt außerdem eine Reihe von OLED-Monitoren in verschiedenen Größen vor, die atemberaubende Bilder und ein intensives Spielerlebnis bieten. Das Herzstück ist der weltweit erste taktische DP2.1-UHBR20-Gaming-Monitor FO32U2P, der mit einer beeindruckenden Bandbreite von 80 Gbit/s ohne Display Stream Compression (DSC) ein noch nie dagewesenes Spielerlebnis verspricht. Mit dem neuen Tactical Switch zum Ändern des Sichtbereichs für eine FPS-optimale Auflösung und KI-gesteuerten Lösungen zum Schutz vor dem Einbrennen bei OLEDs bietet diese OLED-Reihe einen Ausblick auf die Zukunft der Gaming-Monitore.

Neben den Produktdemonstrationen freut sich AORUS über die Partnerschaft mit Capcom, die den Teilnehmern die Möglichkeit bietet, Dragon Dogma 2 am Tag der Markteinführung, dem 22. März, aus erster Hand zu erleben. Spieler können sich vor der Veröffentlichung von Zenless Zone Zero frühzeitig Zugang verschaffen und haben die Chance, exklusive Preise zu gewinnen. Während AORUS sein leistungsfähiges Gaming-Setup mit verschiedenen Spielherausforderungen vorstellt, demonstriert das Unternehmen auch Echtzeit-KI-Displays, die von NVIDIA® GeForce RTX™ 4090-Grafikkarten angetrieben werden und in jeder Spielherausforderung für unvergleichlichen Realismus und immersives Wechseln der Spielcharaktere sorgen.

AORUS lädt alle, die nicht persönlich anwesend sein können, dazu ein, während der Veranstaltung an einer Online-Verlosung teilzunehmen und ein Z790 AORUS ELITE AX ICE Mainboard zu gewinnen. Bleiben Sie auf dem Laufenden über Veranstaltungsdetails und Kampagnen, indem Sie @aorus_official auf Instagram folgen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2348551/GIGABYTE_welcomes_gamers_AORUS_Infinity_a_superior_AI_experience_PAX.jpg