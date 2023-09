GIGABYTE anunciou as mais recentes placas gráficas AMD Radeon™ RX 7800 XT e RX 7700 XT GAMING OC Chegam ao Mercado

TAIPEI, 6 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, marca líder mundial de computadores, anunciou que as placas gráficas GIGABYTE Radeon™ RX 7800 XT e RX 7700 XT GAMING OC chegam ao mercado hoje. Baseada no chip Navi 32 da AMD e usando a arquitetura RDNA 3, a RX 7800 XT GAMING OC se destaca em jogos exigentes em 1440p, com o respaldo de VRAM e capacidade computacional substanciais. Por sua vez, a RX 7700 XT GAMING OC surge como uma opção interessante de médio alcance, também prometendo desempenho excepcional em 1440p.

GIGABYTE lança as mais recentes placas de vídeo AMD Radeon™ RX 78000 XT e RX 7700 XT Série GAMING OC

Ambos os modelos, RX 7800 XT e RX 7700 XT GAMING OC estão equipadas com o aclamado sistema de resfriamento WINDFORCE da GIGABYTE, projetado para garantir desempenho máximo mesmo durante sessões de jogo prolongadas. Essa solução de resfriamento inovadora apresenta um projeto de ventoinhas triplas com tecnologia Alternate Spinning, tubos de calor de cobre composto, Screen Cooling e uma série de recursos exclusivos. Esses componentes funcionam em conjunto para facilitar a dissipação eficiente de calor, permitindo que as placas mantenham temperaturas operacionais ideais e níveis mínimos de ruído.

Uma característica fundamental do sistema de resfriamento WINDFORCE é a tecnologia Alternate Spinning, em que a ventoinha central gira na direção oposta das ventoinhas laterais. Esse projeto coordenado de fluxo de ar dobra a pressão do ar e reduz a turbulência, canalizando com eficácia o calor das seções superior e inferior da placa gráfica. Além disso, as placas contam com projetos bem ventilados com a tecnologia Screen Cooling, que otimiza a dispersão térmica para elevar a eficiência de resfriamento.

As placas gráficas empregam tubos de calor de puro cobre em contato direto com a GPU e se estendem sobre a VRAM, graças a uma placa de cobre, para garantir o resfriamento ideal de núcleos críticos. Em cenários de jogos de baixa carga ou baixa potência, as ventoinhas permanecem inativas, permitindo que os gamers mergulhem no jogo com silêncio absoluto.

Em termos de versatilidade, ambas as placas gráficas apresentam um interruptor Dual BIOS — um interruptor físico que permite aos usuários alternar sem esforço entre o modo OC padrão, otimizado para tarefas de alto desempenho, e o modo silencioso, ideal para sessões de jogos silenciosas.

Melhorando a integridade estrutural, ambas as placas são equipadas com uma placa traseira de metal resistente, que não só reforça a estrutura geral, mas também protege a PCB contra flacidez. A estética é aprimorada ainda mais pela fascinante iluminação por LED na lateral, que pode ser personalizada de acordo com as preferências individuais pelo GIGABYTE Control Center.

As placas gráficas Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT GAMING OC da GIGABYTE já estão disponíveis no mercado. Acesse o site oficial da GIGABYTE para obter detalhes.

