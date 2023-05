TAIPEI, 11 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial de computadores, ganhou o prêmio Red Dot Design Awards em 2023 em todas suas principais linhas de produtos. Essa notável conquista não só mostra a dedicação persistente da GIGABYTE à inovação e à excelência em design, mas também reforça ainda mais o eterno legado de design da empresa.

GIGABYTE é homenageada com Red Dot Design Awards em diversas linhas de produtos em 2023

A GIGABYTE dedica-se a criar produtos com tecnologias inovadoras e durabilidade, e seus componentes de hardware já receberam várias distinções. As placas-mãe Z790 AORUS XTREME, Z790 AORUS MASTER, Z790 AERO G, X670E AORUS XTREME, X670E AORUS MASTER e B650 AERO G foram altamente elogiadas por seu desempenho excepcional e projetos de manuseio simples, que atendem aos requisitos dos fãs de jogos. A placa de vídeo de última geração AORUS GeForce® RTX™ 4080 16GB MASTER impressiona com seu moderno sistema de resfriamento WINDFORCE e o projeto inovador de ventoinhas Bionic Shark para manter o mínimo de ruído e aumentar a pressão do ar.

A GIGABYTE também tem oferecido produtos eletrônicos de consumo de primeira linha com excelente habilidade técnica e estética de design. Esse esforço se reflete em sua conquista do prêmio Red Dot deste ano. Todos os laptops mais recentes da GIGABYTE – AORUS com foco em gaming e AERO para profissionais criativos – receberam um reconhecimento impressionante. Os modelos AORUS 17X/15X, 17/15 e AERO 16/14 OLED 2023 são fascinantes, com um desempenho excepcional, apoiado pelos processadores de 13ª geração da Intel e GPU para laptops NVIDIA GeForce® RTX™ 40 Series, todos em um pacote mais fino e leve para oferecer uma melhor portabilidade. O painel OLED HDR de até 4K+ do AERO, com precisão de cores perfeita, também oferece um apelo especial aos profissionais criativos. Além disso, o monitor para jogos GIGABYTE M32U Arm Edition também convence por sua adaptabilidade única a várias configurações, facilidade de instalação e benefícios ergonômicos.

Este ano marca o quarto ano consecutivo em que as placas-mãe e os laptops da GIGABYTE recebem um respeitado reconhecimento. A empresa segue comprometida a colocar as necessidades do consumidor como prioridade de seu "design thinking" e continuará vencendo os limites do que é possível, oferecendo mais produtos impressionantes ao mercado. Para mais informações sobre os vencedores do prêmio, acesse: https://bit.ly/GIGABYTE_Design

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2073973/GIGABYTE_Honored_with_Red_Dot_Design_Awards_Across_Diverse_Product_Lines_in_2023.jpg

FONTE GIGABYTE

