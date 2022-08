GIGABYTE lança atualizações de BIOS da série 600 prontas para a nova geração de processadores Intel

TAIPEI, 8 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Para aprimorar a compatibilidade e o desempenho dos próximos novos processadores Intel, a GIGABYTE lança, com antecedência, atualizações BIOS para as placas-mãe da série 600 da Intel. O novo BIOS suporta os processadores Intel atuais de 12ª geração e também está pronto para os processadores da nova geração, que devem ser lançados em breve. A atualização de BIOS proporcionará uma melhoria tranquila e descomplicada para os usuários da série 600, assim que os novos processadores chegarem ao mercado.

GIGABYTE lança atualizações BIOS da série 600 prontas para a nova geração de processadores Intel

O novo BIOS, compatível com toda a linha de placas-mãe GIGABYTE Z690, B660 e H610, agrega suporte total aos próximos processadores Intel. Para facilitar muito a vida dos usuários, a GIGABYTE otimiza diversas técnicas, como @BIOS, Q-Flash e Q-Flash Plus, que são desenvolvidas para simplificar procedimentos complicados e evitar falhas de atualização. Os usuários podem até mesmo exibir um arquivo BIOS sem instalar uma placa de vídeo, memória ou até mesmo processador, graças a essas técnicas práticas que vêm com as placas-mãe da GIGABYTE.

As placas-mãe da GIGABYTE têm sido amplamente conhecidas por suas tecnologias inovadoras e excelente qualidade de desenvolvimento, o que as torna uma das melhores opções para os desenvolvedores independentes de PCs. Além disso, as placas-mãe da série 600 da GIGABYTE foram muito elogiadas por mais de cem veículos de comunicação em todo o mundo desde seu lançamento em outubro do ano passado. As placas-mãe voltadas para jogos das séries Z690 AORUS e AERO creator foram reconhecidas internacionalmente e ganharam vários prêmios Red Dot e iF Design. Acesse o site oficial da GIGABYTE https://bit.ly/INTEL600BIOS para obter mais informações sobre os produtos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1873089/GIGABYTE_Releases_600_series_BIOS_updates_ready_Intel_s_upcoming_new_gen.jpg

FONTE GIGABYTE

