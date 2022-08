GIGABYTE publie des mises à jour du BIOS de la série 600 en prévision des futurs processeurs Intel de nouvelle génération

TAIPEI, 8 août 2022 /PRNewswire/ -- Afin d'améliorer la compatibilité et les performances des futurs processeurs Intel, GIGABYTE publie en avance les mises à jour du BIOS pour les cartes mères Intel série 600. Le nouveau BIOS prend en charge les processeurs Intel de 12ème génération et est déjà prêt pour les processeurs de nouvelle génération, qui devraient être lancés dans un futur proche. La mise à jour du BIOS permettra aux utilisateurs de la série 600 d'effectuer une mise à niveau en douceur et sans difficulté dès que les nouveaux processeurs seront commercialisés.

GIGABYTE Releases 600 series BIOS updates ready for Intel’s upcoming new-gen processors

Le nouveau BIOS, qui couvre l'entièreté de la gamme de cartes mères GIGABYTE Z690 , B660 , et H610 , prendra intégralement en charge les futurs processeurs Intel. Afin de faciliter la vie des utilisateurs, GIGABYTE optimise une variété de techniques telles que @BIOS, Q-Flash, et Q-Flash Plus, conçues pour simplifier les procédures compliquées et éviter les échecs lors des mises à jour. Les utilisateurs peuvent même flasher le BIOS sans installer de carte graphique, de carte mémoire ou même de processeur grâce à des techniques simples permises par les cartes mères GIGABYTE.

Les cartes mères GIGABYTE sont largement reconnues pour leur technologie innovante et leur excellente qualité matérielle, en faisant l'une des meilleures options pour les monteurs de PC. De plus, les cartes mères GIGABYTE de série 600 ont été saluées par plus de 100 médias dans le monde entier depuis leur lancement en octobre dernier. Les cartes mères des séries Z690 AORUS et AERO Creator, axées sur l'utilisation des jeux vidéo, ont été internationalement reconnues et ont gagné de nombreux prix Red Dot et iF Design. Rendez-vous sur le site officiel GIGABYTE https://bit.ly/INTEL600BIOS pour obtenir plus d'informations sur ces produits.

