TAIPÉ, 3 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, lança hoje placas-mãe da série Intel® B760 com 15 modelos no total, de formatos ATX, Micro ATX a Mini ITX, incluindo o B760 AORUS MASTER, B760M AORUS PRO AX, B760 AORUS ELITE AX e muito mais. Embora posicionadas no segmento intermediário, as placas-mãe GIGABYTE B760 são equipadas com recursos de primeira linha que podem ser encontrados nas contrapartes da série Z790 de ponta, fornecendo fornecimento de energia robusto, design térmico líder de classe e perfis de BIOS pré-ajustados necessários para liberar todo o potencial do processador Intel de última geração e da memória DDR5. A inclusão dos designs DIY-friendly EZ-Latch torna a troca de componentes muito mais fácil ao construir ou atualizar o PC.

GIGABYTE lança placas-mãe da série B760 com melhor suporte para processadores Intel 13ª geração e memória DDR5

As placas-mãe da série GIGABYTE B760 são construídas para os mais recentes processadores Intel® 13th Gen Core™, que foram anunciados recentemente na CES 2023. Essas placas-mãe também vêm com o melhor suporte de compatibilidade DDR5, os usuários podem facilmente desbloquear sua memória DDR5 até 7600MT/S e além nas plataformas AORUS por meio de perfis predefinidos e recuperáveis na BIOS.

A linha da série GIGABYTE B760 também incorpora os designs M.2 e PCIe EZ-Latch. Esses arranjos DIY-friendly ajudam a agilizar o processo de construção do PC ou qualquer atualização no caminho, simplificando a remoção da placa gráfica com apenas um simples empurrão na parte inferior e tornando a instalação do M.2 SSD mais fácil do que nunca, sem o uso de um único parafuso.

Com design de até 16+2+1 Twin Digital VRM, as placas-mãe da série B760 da GIGABYTE são mais do que capazes de alimentar qualquer processador Intel de 13ª geração de ponta. Tanta energia requer resfriamento extensivo, e a GIGABYTE oferece exatamente isso com sua solução térmica completa, incluindo o dissipador de calor maciço e totalmente coberto, proteção térmica M.2 ampliada e um PCB de 4 a 10 camadas de cobre 2X, para manter tudo legal e sob controle.

Embaladas com recursos de ponta, as placas-mãe da série GIGABYTE B760 oferecem desempenho de processador e memória de última geração com um valor tremendo para o mainstream. Para obter mais informações sobre placas-mãe GIGABYTE B760, acesse https://bit.ly/gigabyte_b760

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1975341/1.jpg

FONTE GIGABYTE

SOURCE GIGABYTE