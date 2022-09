GIGABYTE lança placas-mãe da série Z790 compatíveis com duas gerações de processadores Intel

TAIPEI, 27 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A marca de computadores líder mundial GIGABYTE anunciou a série Z790 de placas-mãe para jogos da Intel ® , compatíveis com os processadores Intel ® Core™ de 13ª e 12ª geração. A GIGABYTE apresenta os modelos de referência AORUS de primeira linha voltados para jogos Z790 AORUS XTREME, Z790 AORUS MASTER, Z790 AORUS ELITE e Z790 AORUS TACHYON. A linha AORUS Z790 reina soberana com o mais robusto poder digital e projetos térmicos metálicos dominantes para revelar o desempenho dos K-SKUs da série de processadores Intel ® Core™ de última geração, bem como a largura de banda da PCIe 5.0 e memória DDR5.

Para entusiastas e profissionais de criação que buscam nada além de desempenho de alto nível, o Z790 AORUS XTREME conta com o projeto de energia digital máxima de 20 fases, mega-tubos de calor de toque direto de 8 mm e os dissipadores de calor VRM de cobertura completa para melhorar a dissipação de calor e a estabilidade do sistema. Além disso, as placas-mãe AORUS Z790 para jogos são compatíveis com PCIe 5.0 M.2 SSD com largura de banda de até 10 GB/s e velocidade de acesso 40% mais rápida em comparação com a última geração. Graças aos dissipadores de calor VRM de cobertura completa e aos dissipadores de calor M.2 Thermal Guard III nos dispositivos de armazenamento, a transferência de dados é ultra rápida, sem gargalo, mesmo sob cargas de trabalho pesadas. Além disso, a GIGABYTE apresenta várias funções exclusivas de overclock à BIOS. Independentemente do perfil de memória, os módulos de memória DDR5 podem ser impulsionados automaticamente com um clique por meio das técnicas avançadas de overclock da GIGABYTE. Com o prático projeto dos recursos PCIe e M.2 EZ-Latch das placas-mãe AORUS Z790 para jogos, a GIGABYTE facilita a substituição de componentes.

Com o suporte de duas gerações de processadores Intel ® e os mais recentes projetos térmico e de energia, as placas-mãe de jogos da série AORUS Z790 oferecem excelente desempenho, compatibilidade, estabilidade e durabilidade para entusiastas e usuários exigentes. A linha completa de produtos estará à venda em 20 de outubro. Para mais informações, acesse: https://bit.ly/Intel_Z790

