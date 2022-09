GIGABYTE présente les dernières cartes graphiques AORUS issues de la série NVIDIA GeForce RTX 40

TAIPEI, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 40 tant attendues sont enfin là. Pour tirer pleinement parti des performances de ces cartes nouvelle génération, GIGABYTE a sorti ses cartes graphiques AORUS haut de gamme avec des designs améliorés et des fonctionnalités perfectionnées, afin d'offrir plus de possibilités aux joueurs invétérés et aux créateurs de contenu.

La série RTX 40 basée sur l'architecture Ada Lovelace est construite sur un tout nouveau processus de 5 nm, promettant un gain de performance significatif par rapport à ses prédécesseurs, ce qui rend la conception du refroidissement critique pour cette génération.

Les cartes graphiques AORUS sont équipées du système de refroidissement WINDFORCE, emblématique de la gamme RTX 40. Doté de nouveaux ventilateurs et d'un revêtement spécial, le WINDFORCE augmente la pression statique jusqu'à 30 % et réduit le niveau sonore jusqu'à 3 dB simultanément, par rapport aux ventilateurs ordinaires au même régime. Le module de dissipation thermique massif à ailettes angulaires augmente considérablement la surface et la capacité de refroidissement. Associé à la chambre à vapeur en contact direct avec les noyaux intérieurs, aux multiples caloducs et à la ventilation élargie de la surface arrière, les cartes graphiques de la série AORUS RTX 40 garantissent des performances thermiques de premier ordre en toute situation.

GIGABYTE propose également une version améliorée des lumières RGB à triple anneau sur les cartes graphiques AORUS et GAMING OC RTX 40. Cette caractéristique très appréciée, qui permet de personnaliser l'éclairage des ventilateurs rotatifs, donnera du style à tous vos setups. Le LCD Edge View sur le côté des cartes AORUS permet aux utilisateurs de personnaliser leurs cartes avec des textes, des images ou des gifs. L'écran LCD Edge View permet également de surveiller les données importantes, comme la consommation d'énergie, la température, le nombre de tours par minute, etc.

GIGABYTE commercialisera les cartes AORUS GeForce RTX 4090 XTREME WATERFORCE, AORUS GeForce RTX 4090 MASTER, GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC, et GIGABYTE GeForce RTX 4090 WINDFORCE en octobre et la série GeForce RTX 4080 sera disponible en novembre. Pour en savoir plus, consultez le site https://bit.ly/AORUS_NVIDIA_RTX_40_Series

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1902824/1.jpg

