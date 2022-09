GIGABYTE lança as mais recentes placas de vídeo AORUS com base na série NVIDIA GeForce RTX 40

TAIPEI, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- As tão esperadas placas de vídeo da série NVIDIA GeForce RTX 40 finalmente chegaram. Para desencadear totalmente o alto desempenho dessas potências de última geração, a GIGABYTE lançou suas placas de vídeo AORUS de primeira linha com designs dinâmicos e recursos aprimorados, oferecendo mais de tudo aos dedicados gamers e criadores de conteúdo.

Impulsionada pela nova e ultraeficiente arquitetura NVIDIA Ada Lovelace, a 3ª geração da RTX, as placas de vídeo da série GeForce RTX 40 são mais do que rápidas, dando aos gamers e criadores um salto quântico no desempenho, renderização neural e muitos outros recursos de plataforma líderes. Este enorme avanço na tecnologia GPU é a porta de entrada para as experiências de jogos mais imersivas, recursos incríveis de IA e fluxos mais rápidos de trabalho de criação de conteúdo. Essas GPUs levam os gráficos de última geração para o futuro.

As placas de vídeo AORUS estão agitando o icônico sistema de resfriamento WINDFORCE na família da série RTX 40. Com as novas lâminas de ventilador e um design especial de superfície, o WINDFORCE aumenta a pressão estática em até 30% e reduz o nível de ruído em até 3dB simultaneamente, em comparação com os ventiladores comuns na mesma RPM. O imenso módulo dissipador de calor com as aletas angulares cria mais área de superfície e capacidade de resfriamento do que nunca. Juntamente com a câmara de vapor em contato direto com os núcleos internos, vários tubos de calor e a ventilação ampliada de resfriamento de tela na parte de trás, as placas de vídeo da série AORUS RTX 40 garantem um desempenho térmico de primeira linha, mesmo em cargas exigentes.

A GIGABYTE também está trazendo uma versão atualizada das luzes exclusivas RGB de anel triplo nas placas de vídeo da série AORUS e GAMING OC RTS 40. Este apreciado recurso, que oferece efeitos de iluminação dirigidos aos ventiladores rotativos, fará com que cada construção brilhe com estilo. A LCD Edge View no lado das placas AORUS oferece aos usuários outra opção para personalizar suas placas com textos, imagens ou gifs. Com a LCD Edge View também é possível monitorar as estatísticas críticas de saúde, como consumo de energia, temperaturas, RPMs, etc.

A GIGABYTE oferecerá as AORUS GeForce RTX 4090 XTREME WATERFORCE, AORUS GeForce RTX 4090 MASTER, GIGABYTE GeForce RTX 4090 GAMING OC e GIGABYTE GeForce RTX 4090 WINDFORCE em outubro e a série GeForce RTX 4080 estará disponível em novembro. Para mais informações, acesse https://bit.ly/AORUS_NVIDIA_RTX_40_Series

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1902824/1.jpg

FONTE GIGABYTE

