GIGABYTE privilégie une conception conviviale dans toutes ses gammes de produits pour améliorer l'expérience utilisateur

TAIPEI, 19 décembre 2022 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, première marque d'ordinateurs au monde, est connue pour ses cartes mères, ses cartes graphiques, ses écrans gaming et autres produits élégants et performants. Ses produits primés sont salués par les consommateurs du monde entier pour leur qualité de fabrication et leurs performances de premier ordre. Ce qui rend les produits GIGABYTE encore plus impressionnants, ce sont leurs conceptions conviviales reposant sur une compréhension approfondie des besoins et des attentes des utilisateurs. Ces conceptions ingénieuses rendent les produits plus faciles à assembler et à mettre à niveau, pour une expérience utilisateur nettement améliorée.

GIGABYTE Emphasizes Friendly Design Across Product Lines to Enhance User Experience

La série Z790 de GIGABYTE, basée sur Intel, et les cartes mères X670 et B650, basées sur AMD AM5, sont équipées de technologies qui facilitent l'assemblage et la mise à jour des PC. La conception PCIe EZ-Latch permet aux utilisateurs de détacher facilement la carte graphique de l'emplacement PCIe grâce à un mécanisme de libération rapide ; le M.2 EZ-Latch permet d'installer des SSD M.2 sans effort et sans vis. Ces cartes mères de dernière génération prennent également en charge l'overclocking des modules de mémoire avec Intel XMP et AMD EXPO pour une compatibilité maximale, et le BIOS GIGABYTE est fourni avec des profils préinstallés pour aider les utilisateurs à obtenir de meilleures performances en toute simplicité.

Parallèlement aux performances spectaculaires des cartes graphiques GIGABYTE, les derniers modèles MASTER de la série AORUS RTX™ 40 sont dotés du LCD Edge View, un écran LCD qui permet aux utilisateurs de contrôler les performances clés en temps réel ou de personnaliser leur PC avec leurs images ou animations préférées. Le nouveau support anti-affaissement est adapté aux cartes graphiques de la série GIGABYTE RTX™ 40 refroidies par air et apporte un renfort optimisé sans interférer avec l'apparence générale.

Des caractéristiques tactiques exclusives en passant par les modèles de l'édition Arm, les fonctionnalités conviviales s'étendent encore à la gamme des écrans gaming de GIGABYTE qui est conçue pour les joueurs et axée sur les caractéristiques dont ils ont besoin. Les fonctions tactiques, notamment le Black Equalizer 2.0, le Aim Stabilizer et bien d'autres, sont des améliorations qui aident les joueurs à parfaire leurs compétences. Les moniteurs de la série M de GIGABYTE intègrent également la technologie KVM qui permet aux utilisateurs de connecter et de basculer entre plusieurs périphériques en utilisant un seul ensemble moniteur, clavier et souris. Enfin, les écrans gaming M32U et M28U Arm Edition constituent une solution ergonomique et peu encombrante qui libère l'espace de travail et s'adaptent à divers scénarios en fonction des besoins des utilisateurs.

GIGABYTE place toujours la convivialité au centre de ses préoccupations lors de la conception de ses produits et s'efforce sans cesse d'éliminer les points sensibles pour une meilleure expérience utilisateur. Pour en savoir plus sur la manière dont GIGABYTE propulse l'expérience PC au niveau supérieur, rendez-vous sur https://bit.ly/gigabyte_friendly_design

