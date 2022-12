GIGABYTE enfatiza projeto simples em linhas de produtos para aprimorar experiência do usuário

TAIPEI, 19 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial de computadores, é famosa pelo estilo e alto desempenho de suas placas-mãe, placas gráficas, monitores para jogos e muito mais. Seus produtos premiados são elogiados por consumidores do mundo todo por sua qualidade de construção e desempenho de primeira linha. O que torna os produtos da GIGABYTE ainda mais impressionantes é o projeto simples, resultante da compreensão profunda das necessidades e expectativas do usuário. Esses projetos inovadores são concebidos para facilitar a montagem dos produtos e aprimorar de forma significativa a experiência do usuário.

GIGABYTE enfatiza o design amigável em todas as linhas de produtos para melhorar a experiência do usuário

As linhas de Placas-Mãe Gaming Z790 para Intel e X670/B650 para socket AM5 da AMD são equipadas com tecnologias que tornam a montagem e upgrades do Setup cada vez mais fáceis e intuitivas. A exclusiva tecnologia "PCIe EZ-Latch" permite que os usuários desconectem facilmente a Placa de vídeo do slot PCIe com um mecanismo de liberação rápida; já a "M.2 EZ-Latch" facilita a instalação de SSDs M.2 graças ao design que dispensa o uso de parafusos. Essas placas-mãe de última geração também suportam módulos de memória de overclocking Intel XMP e AMD EXPO para compatibilidade máxima, e o GIGABYTE BIOS vem com perfis pré-instalados para ajudar os usuários a obter maior desempenho com facilidade.

Além do desempenho monstruoso das placas gráficas da GIGABYTE, os modelos MASTER mais recentes da série AORUS RTX™ 40 apresentam LCD Edge View, uma tela de LCD com a qual os usuários monitoram o desempenho principal em tempo real ou personalizam seus computadores com seus gráficos ou animações favoritos. O novo suporte antideformação é personalizado para as placas gráficas refrigeradas a ar da série RTX™ 40 da GIGABYTE e oferece reforço otimizado sem interferir na aparência geral.

Dos recursos táticos exclusivos aos modelos da Arm Edition, os projetos simples estendem-se à linha de monitores para jogos da GIGABYTE, desenvolvida com foco nos gamers e nos recursos que eles necessitam. Recursos táticos, como o Black Equalizer 2.0, o Aim Stabilizer e muitos outros, são melhorias no jogo que ajudam os gamers a aprimorar suas habilidades. Os monitores da série M da GIGABYTE também contam com a tecnologia KVM, que permite que os usuários conectem e alternem entre vários dispositivos com um único conjunto de monitor, teclado e mouse. Por fim, os monitores para jogos Arm Edition M32U e M28U são a solução perfeita para economia de espaço e ergonomia, pois liberam espaço de trabalho e adaptam-se a diversos cenários, dependendo das necessidades dos usuários.

Ao criar seus produtos, a GIGABYTE sempre prioriza a praticidade para o usuário e continua se esforçando para eliminar dificuldades e otimizar a experiência do usuário. Para mais informações sobre como a GIGABYTE eleva a experiência do computador, consulte https://bit.ly/gigabyte_friendly_design

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1966507/GIGABYTE_Emphasizes_Friendly_Design_Across_Product_Lines_Enhance_User_Experience.jpg

FONTE GIGABYTE

SOURCE GIGABYTE