GIGABYTE renforce son offre d'écran gaming 4K avec la nouvelle série Arm Edition

TAIPEI, 31 août 2022 /PRNewswire/-- Selon Research And Markets, la taille du marché mondial des jeux devrait atteindre 374 milliards de dollars d'ici 2026, car la popularité des jeux sur console et PC continue de croître. Cette popularité croissante a également alimenté la demande d'écrans avancés qui sont optimisés pour les performances de jeu.

GIGABYTE Bolsters 4K Gaming Monitor Offerings with the New Arm Edition Series

La première marque d'ordinateurs au monde, GIGABYTE, est désormais un nom bien établi dans le domaine des écrans, offrant une large gamme d'écran gaming tactique. Pour répondre à la demande croissante des joueurs, la gamme complète d'écran gaming 4K de GIGABYTE, disponible dans une variété de tailles allant de 28 à 55 pouces, dispose de l'interface HDMI 2.1 et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou plus pour garantir une expérience de jeu fluide lorsqu'elle est associée aux consoles de nouvelle génération ou aux PC gaming.

Conçus avec la flexibilité de configuration et le confort ergonomique des joueurs à l'esprit, GIGABYTE a lancé les écrans gaming Arm Edition sur ses modèles populaires M32U et M28U. Doté d'un bras de moniteur ergonomique pour un montage direct sur le bureau, le Arm Edition peut s'adapter à un large éventail de scénarios de bureau, du jeu sur PC, au jeu sur console, et même au streaming multimédia, pour un véritable divertissement 4K. Contrairement aux supports de bureau généraux ou à la conception traditionnelle de montage par pinces en C, le Arm Edition ne prend pratiquement pas de place, ce qui permet de gagner considérablement en espace sur le bureau. Avec son point le plus fin à seulement 5 mm, il peut s'adapter à divers scénarios d'installation, permettant une utilisation plus efficace de l'espace de bureau.

Un autre point fort de la famille d'écrans gaming 4K est le M32UC, le premier écran gaming incurvé 4K 144HZ de 31,5 pouces au monde, qui est également une option très populaire fortement recommandée par Rtings. La courbure de 1500R est plus conforme à l'œil humain. Grâce à la dalle SuperSpeed VA, le temps de réponse peut être réduit à 1 ms pour une expérience de jeu extrêmement fluide et immersive. Grâce à son excellent contraste des couleurs et à sa vitesse de rafraîchissement élevée, le M32UC a été élu par Rtings meilleur écran gaming 4K en chambre noire et meilleur moniteur incurvé pour les jeux sur console.



Pour plus de détails sur les écrans gaming 4K de GIGABYTE, visitez le site :

https://bit.ly/GIGABYTE_AORUS_4KMonitors

