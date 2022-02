GIGABYTEs AORUS Gaming-Laptops definieren die Spielregeln neu

Das AORUS 17, GIGABYTEs Flaggschiff-Laptopmodell, welches auf der CES 2022 erstmals vorgestellt wurde, definiert durch Einführung eines 17 Zoll Bildschirms in einem Laptop mit der Größe eines herkömmlichen 15 Zoll Notebooks die Spielregeln neu. Durch ein extrem schmales Rahmendesign hat AORUS das Screen to Body Verhältnis auf 90% gebracht. Dadurch erhalten Sie deutlich mehr Bildfläche auf einem vergleichsweise kompakten und transportablen Gerät. Trotzdem müssen Sie keine Komnpromisse in Sachen Leistung hinnehmen, der Bildschirm mit einer Bildwiederholungsrate von 360Hz garantiert für ein perfektes Gaming-Erlebnis ohne Ghosting und liefert Ihnen den Schlüssel zum Erfolg.