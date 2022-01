GIGANTE DA MÍDIA E DO ENTRETENIMENTO AMPLIA SIGNIFICATIVAMENTE A COBERTURA DA DARKTRACE EM SEUS NEGÓCIOS

CAMBRIDGE, Inglaterra, 7 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Darktrace, líder global em IA de segurança cibernética, anunciou hoje que um dos maiores conglomerados de mídia da Europa expandiu a cobertura da autoaprendizagem de IA da Darktrace para proteger o negócio contra ameaças cibernéticas sofisticadas e desagregadoras.

A empresa, que atende dezenas de milhões de consumidores e empresas em toda a Europa, decidiu reforçar sua defesa cibernética, expandindo a cobertura da Darktrace em sua empresa digital e assinou um acordo multimilionário com a Darktrace por meio de vários contratos. Ela implementou o Enterprise Immune System da Darktrace para interceptar novas ameaças à medida que elas surjam, seja na nuvem ou na rede corporativa, aprendendo o DNA digital do negócio.

O setor de mídia e entretenimento tem sido alvo de invasores que buscam roubar e monetizar ativos valiosos, como propriedade intelectual, por meio de extorsão. Independentemente dos hackers estarem buscando ganhos financeiros ou promovendo uma causa ideológica, o setor está repleto de oportunidades para ameaças incapacitantes, como ransomware. A IA do Darktrace pode interromper o ransomware em segundos, e interromper um ataque em algum lugar do mundo a cada minuto.

"Fontes confiáveis e idôneas de mídia e informação desempenham um papel essencial em nossa sociedade e, particularmente, o broadcasting provou ser um serviço crítico enquanto o mundo atravessou a pandemia", disse Poppy Gustafsson OBE, CEO da Darktrace. "Estou muito satisfeita que a Darktrace esteja expandindo seu alcance em um cliente tão importante neste setor, para que nossa tecnologia de IA possa detectar e impedir ameaças antes que estações de notícias sejam tiradas do ar ou dados confidenciais sejam roubados."

Sobre a Darktrace

A Darktrace (DARK:L), líder global em IA para segurança cibernética, oferece tecnologias de classe mundial que protegem cerca de seis mil clientes no mundo todo contra ameaças avançadas, incluindo ransomware e ataques à nuvem e SaaS. A abordagem fundamentalmente diferenciada da empresa aplica IA de autoaprendizagem para capacitar as máquinas a entender o negócio para protegê-lo de forma autônoma. Com sede em Cambridge, no Reino Unido, a empresa tem 1.600 funcionários e mais de 30 escritórios no mundo todo. A Darktrace foi nomeada uma das "empresas mais influentes" da revista TIME em 2021.

FONTE Darktrace

