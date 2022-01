GigaSpaces gana en los premios 2021 Digital Transformation & Operational Excellence Awards

- Se anuncia a GigaSpaces como ganador de los premios 2021 Digital Transformation & Operational Excellence Awards

El proveedor de soluciones de software Digital Integration Hub (DIH) recibió el premio "Best Achievement in an Enterprise Architecture Program" gracias a su trabajo con el fabricante de automóviles líder europeo Groupe PSA, apoyando sus esfuerzos para reducir las emisiones de CO2

NUEVA YORK, 27 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- GigaSpaces , el proveedor líder de soluciones de software Digital Integration Hub ("DIH") que permiten a las grandes empresas agilizar y escalar la entrega de aplicaciones digitales, anunció hoy que la empresa ha sido reconocida como ganadora en los premios Transformación digital y excelencia operativa de 2021 (DTOE) por su oferta Smart Cache . GigaSpaces aceptó el premio al Best Achievement in an Enterprise Architecture Program en la Ceremonia de Entrega de premios DTOE celebrada en Orlando, FL.

Los premios DTOE sirven como demostración para con los logros globales más destacados en negocios y transformación digital, así como innovación y excelencia operativa. Los premios son juzgados por un panel independiente de miembros líderes en esta comunidad que evalúan la relevancia estratégica de las presentaciones, el beneficio para el cliente, la implementación y más.

"Es un orgullo, y nos honra el hecho de ser reconocidos por nuestras soluciones mientras nos enfocamos en potenciar la capacidad de nuestros clientes para brindar experiencias superiores a sus usuarios", indicó Adi Paz, consejero delegado de GigaSpaces. "El calibre de los finalistas y ganadores de los premios fue bastante impresionante, por lo que es un honor ser nombrado entre ellos".

La solución GigaSpaces Smart Cache ha recibido el reconocimiento dentro de su aplicación con Groupe PSA, en asociación con Capgemini, ya que permitió a Groupe PSA, el tercer mayor fabricante de automóviles europeo, descargar la gran mayoría de las solicitudes de mainframe a su motor central de cuadrícula de datos en memoria, aumentando la velocidad de cálculo y escala de carga de trabajo, al mismo tiempo que se reduce la huella de carbono de la empresa.

Tras llevar a cabo la implementación, el producto atiende más del 95% de las solicitudes de cálculos de emisiones de CO2, lo que reduce drásticamente el tiempo de respuesta de las solicitudes de mainframe de 200-300 milisegundos a solo 15-19 milisegundos. La capacidad de la calculadora aumentó 15 veces sin actualizar la plataforma de mainframe, y el espacio físico de la infraestructura se redujo en un factor de 6X, mientras que la escala de la carga de trabajo se incrementó en 20X. Según la normativa medioambiental europea, cualquier gramo adicional de emisión de CO2 por kilómetro puede dar lugar a una multa de 100 euros por vehículo, que puede acumularse rápidamente, por lo que la implementación de esta tecnología ahorró al fabricante una gran cantidad de posibles multas. La solución completa de principio a fin fue desarrollada e implementada en un plazo de 12 semanas.

Acerca de GigaSpaces

GigaSpaces se basa en sus tecnologías de almacenamiento de datos operativos y computación en memoria para ofrecer uno de los primeros centros de integración digital (DIH) del mercado, una solución lista para usar que simplifica la transformación digital de las organizaciones, al tiempo que reduce drásticamente los sistemas heredados con el coste total de propiedad.

Las oficinas de GigaSpaces están situadas en Estados Unidos, Europa e Israel, y cuenta con socios repartidos en todo el mundo; sirviendo a clientes como Morgan Stanley, Bank of America, CSX, Goldman Sachs, Societe Generale, Credit Agricole, American Airlines, CLSA y Groupe PSA.

Ya sea que necesite acelerar una aplicación con caché o modernizar toda su arquitectura con un centro de integración digital, la plataforma de datos en memoria de GigaSpaces puede proteger su inversión para el futuro. Nunca antes había sido tan sencillo acelerar las aplicaciones digitales impulsadas por API para transformar la participación del usuario, la modernización heredada y los proyectos de infraestructura de software 'Customer-360'. Smart DIH es parte del conjunto de productos GigaSpaces Smart, junto con la galardonada solución Smart Cache. Para obtener más información, visite www.gigaspaces.com.

