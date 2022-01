GigaSpaces, lauréate des 2021 Digital Transformation & Operational Excellence Awards

Le fournisseur de solutions logicielles Digital Integration Hub (DIH) a reçu le prix « Best Achievement in an Enterprise Architecture Program » (« Meilleure réalisation dans le cadre d'un programme d'architecture d'entreprise ») pour son travail avec le groupe PSA, l'un des principaux constructeurs automobiles européens, qui consistait à soutenir les efforts de réduction des émissions de CO2 du groupe

NEW YORK, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- GigaSpaces , le principal fournisseur de solutions logicielles Digital Integration Hub (« DIH ») qui permettent aux grandes entreprises d'accélérer et de mettre à l'échelle la livraison d'applications numériques, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnu comme lauréat des 2021 Digital Transformation & Operational Excellence (DTOE) Awards pour son offre Smart Cache . GigaSpaces a accepté le prix Best Achievement in an Enterprise Architecture Program (« Meilleure réalisation dans le cadre d'un programme d'architecture d'entreprise ») au cours de la cérémonie des DTOE Awards qui s'est tenue à Orlando, en Floride.

Les DTOE Awards mettent en lumière les réalisations mondiales les plus remarquables en matière de transformation commerciale et numérique, mais aussi d'innovation et d'excellence opérationnelle. Les prix sont décernés par un jury indépendant composé de membres éminents de cette communauté, qui évaluent la pertinence stratégique, les avantages pour le client, la mise en œuvre et bien d'autres aspects des réalisations.

« Nous sommes fiers et reconnaissants que nos solutions soient reconnues, car nous nous aidons clients à offrir des expériences supérieures à leurs utilisateurs », a déclaré Adi Paz, PDG de GigaSpaces. « Le niveau des finalistes et des lauréats était assez impressionnant, c'est donc un honneur d'en avoir fait partie. »

La solution Smart Cache de GigaSpaces a été récompensée pour son application au sein du groupe PSA, en partenariat avec Capgemini, car elle a permis au groupe PSA, troisième constructeur automobile européen, de décharger la grande majorité des requêtes de l'unité centrale vers son moteur de grille de données en mémoire principal, augmentant ainsi la vitesse des calculs et l'échelle de la charge de travail, tout en diminuant l'encombrement de l'entreprise.

Après la mise en œuvre de la solution, plus de 95 % des demandes de calcul des émissions de CO2 ont été traitées par le produit. Le temps de réponse aux demandes de l'unité centrale qui prenait entre 200 et 300 millisecondes n'en prend désormais plus que 15 à 19. La capacité de calcul a été multipliée par 15 sans avoir à mettre à niveau la plateforme de l'unité centrale, et l'encombrement de l'infrastructure a été réduit par 6, alors que l'échelle de la charge de travail a été multipliée par 20. En vertu de la réglementation européenne en matière d'environnement, tout gramme supplémentaire d'émission de CO2 par kilomètre peut entraîner une amende de 100 € par véhicule, ce qui peut s'accumuler rapidement. La mise en œuvre de cette technologie a donc évité au constructeur une somme importante d'amendes potentielles. L'ensemble de la solution a été développé et déployé en 12 semaines.

À propos de GigaSpaces

GigaSpaces s'appuie sur ses technologies de calcul en mémoire et de stockage de données opérationnelles pour proposer l'un des premiers hubs d'intégration numérique (Digital Integration Hubs, DIH) du marché, une solution prête à l'emploi qui simplifie la transformation numérique des organisations, tout en réduisant drastiquement le coût total de possession des systèmes existants.

Les bureaux de GigaSpaces sont situés aux États-Unis, en Europe et en Israël, avec des partenaires dans le monde entier. Parmi les clients de la société : Morgan Stanley, Bank of America, CSX, Goldman Sachs, la Société Générale, le Crédit Agricole, American Airlines, CLSA et le groupe PSA.

Que vous ayez besoin d'accélérer une application avec un cache ou de moderniser l'ensemble de votre architecture à l'aide d'un hub d'intégration numérique, la plateforme de données en mémoire GigaSpaces peut garantir l'avenir de votre investissement. Il n'a jamais été aussi simple d'accélérer les applications numériques optimisées par des API pour transformer l'engagement des utilisateurs, la modernisation de l'héritage et les projets d'infrastructure logicielle « Customer-360 ». Smart DIH fait partie de la suite de produits GigaSpaces Smart, aux côtés de la solution primée Smart Cache. Pour plus d'informations, consultez le site www.gigaspaces.com.

