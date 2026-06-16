Gilde Opleidingen en Grafisch Lyceum Rotterdam kiezen voor Canvas als fundament voor toekomstgericht mbo-onderwijs

EINDHOVEN, Nederlands, 16 juni 2026 /PRNewswire/ -- Drieam kondigt vol trots aan dat Gilde Opleidingen, de vooruitstrevende mbo-instelling voor talentontwikkeling en innovatief vakmanschap in de regio Noord- en Midden-Limburg, en Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR), de grootste specialistische vakschool voor de creatieve industrie, maken bekend dat ze hebben gekozen voor Canvas van Instructure, Portflow en StudyCoach als hun nieuwe volledig geïntegreerde digitale leeromgeving. De implementatie en ondersteuning vinden plaats in nauwe samenwerking met Drieam uit Eindhoven, de exclusieve Canvas-reseller voor het mbo in de Benelux.

Gilde Opleidingen en GLR sluiten zich hiermee aan bij een groeiende groep mbo-instellingen die ervoor kiezen om hun onderwijs te centraliseren in één geïntegreerd leerplatform. Dit maakt de weg vrij voor onderwijs dat naadloos aansluit bij de ambities van de student en de groeiende verwachtingen vanuit de arbeidsmarkt.

Meer regie over het eigen leerproces

Jos Hegeman, directeur onderwijsclusters Health & Hospitality en Economie & Technologie bij Gilde Opleidingen, licht toe: "Onze keuze is op Canvas gevallen omdat het huidige én toekomstige modulaire, flexibele onderwijs van Gilde Opleidingen hiermee optimaal kan worden ondersteund. Met deze keuze investeren we bewust in een digitale leeromgeving die niet alleen ons onderwijs versterkt, maar studenten ook de ruimte geeft om meer regie te nemen over hun eigen leerproces. Tegelijkertijd creëren we de mogelijkheid om, in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen, gepersonaliseerde leertrajecten aan te bieden die aansluiten bij de gewenste inhoud én looptijd voor iedere lerende."

Ron van As, onderwijsdirecteur mbo bij Grafisch Lyceum Rotterdam (GLR), voegt toe: "Bij het GLR hebben we gekozen voor Canvas om meer samenhang te krijgen binnen ons onderwijsaanbod en een gestructureerde invulling te geven aan de drie scenario's van ons onderwijsmodel. Voor ons is Canvas geen documentenplatform, maar een middel om onderwijs actief vorm te geven, samen met studenten. In combinatie met tools als Portflow en StudyCoach zien we kansen om studenten beter te begeleiden en meer eigenaarschap te geven. Dat past bij onze visie op persoonlijk en praktijkgericht onderwijs."

De bekrachtiging van een langlopende samenwerking

De keuze van Gilde Opleidingen en GLR onderstreept het succes van het partnerschap tussen Instructure en Drieam. Deze samenwerking leunt op de wereldwijde innovatiekracht van Instructure in combinatie met de specifieke, regionale sectorkennis van Drieam.

"Beroepsopleidingen richten zich op het voorbereiden van leerlingen op echte kansen, de volgende stap in hun loopbaan, vaardigheden en een leven lang ontwikkelen", aldus Stephan Fortier, Regionaal Vice President EMEA bij Instructure. "Dankzij Drieam's diepgaande kennis van het Nederlandse mbo-onderwijs zijn zij de ideale partner om scholen zoals Gilde Opleidingen en GLR te begeleiden bij de overgang naar een flexibel en toekomstgericht leerecosysteem met Canvas."

Bart Corbijn, oprichter en CEO van Drieam, besluit: "Onze gezamenlijke missie is om studenten nog beter voor te bereiden op een carrière waarin veranderende omstandigheden een grote rol zullen spelen. Wij bieden Gilde Opleidingen en Grafisch Lyceum Rotterdam de tools, digitale infrastructuur en expertise om die ambities in de komende periode samen met ons te verwezenlijken."

Over Drieam

Drieam is een toonaangevend Nederlands EdTech-bedrijf en de exclusieve reseller van Canvas voor het mbo in de Benelux. Drieam helpt onderwijsinstellingen bij het opleiden van toekomstbestendige professionals. Canvas fungeert daarbij als het kloppende hart, terwijl aanvullende oplossingen zoals StudyCoach en Portflow ondersteunen bij het centraliseren en monitoren van leeruitkomsten, kerntaken en werkprocessen, het verzamelen van bewijsstukken en feedback (o.a. rondom de beroepspraktijkvorming) en het nemen van eigenaarschap over het eigen leerproces.

Contactpersoon:

Boy Janissen

Marketeer Drieam

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