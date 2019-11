Gillette dice que está bien que los hombres lloren y que afeitarse es otro estereotipo más en película #ManEnough

BOMBAY, India, 20 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Por más de cien años, Gillette ha aspirado a hacer que los hombres se vean, se sientan y sean la mejor versión de sí mismos. En este camino, la marca ha desafiado constantemente los estereotipos sobre los hombres, más recientemente con la campaña #BarbershopGirls . En su más reciente campaña sobre #ShavingStereotypes , Gillette plantea la pregunta ¿por qué los hombres no muestran sus lágrimas? La marca desafía el arraigado estereotipo sobre por qué a los hombres se le enseña a no mostrar su vulnerabilidad, a no mostrar sus emociones, a no llorar porque eso los hace débiles.