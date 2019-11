Gillette diz que homens também podem chorar, eliminando mais um estereótipo em seu filme #ManEnough

Na segunda edição do #ShavingStereotypes, a Gilette diz que os homens têm o direito de chorar. Para tanto, apresenta uma emocionante história contada pelo tenente-coronel reformado do exército indiano Manoj Kumar, condecorado com a Medalha Sena . Expressar vulnerabilidade por meio de lágrimas é demonstrar ser #ManEnough. Importante marca masculina, a Gillette pretende abrir caminho para que os homens repensem as noções de masculinidade e força.